إدخال نظام Versius للجراحة الروبوتية إلى مستشفيات عامة رائدة في مصر

مستشفى عين شمس التخصصي التعليمي الشهير هو أول مستشفى يستقدم نظام Versius للجراحة الروبوتية

الطلب على نظام Versius للجراحة الروبوتية يستمر في التزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع اتساع عدد الحالات بسرعة في مجموعة من التخصصات الجراحية

كامبريدج، المملكة المتحدة. 27 يناير 2022 00:01 (جرينتش). أعلنت شركة CMR Surgical – الشركة العالمية في أنظمة الجراحة الروبوتية – اليوم عن إطلاق نظامها Versius® “فيرسيوس“ للجراحة الروبوتية في مصر. وقد أُدخِل نظام Versius في كلٍ من مستشفى عين شمس التخصصي والمستشفى الدولي للكلى والمسالك البولية، حيث تتعاون شركة CMR مع مجموعة ATG لتلبية الطلب الكبير على نظام Versius من واحدة من أكبر بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُستخدم نظام Versius لإجراء مجموعة كبيرة من الجراحات العامة وعمليات المسالك البولية التي تساعد في علاج المرضى المصابين بسرطانات القولون والمستقيم والمسالك البولية، وأمراض الأمعاء والكلى.

وتتبوأ الرعاية الجراحية ذات التقنية العالية مكانة بارزة للغاية في النظام الصحي في مصر، لا سيَّما مع تزايد تبني أحدث التقنيات الجراحية بمساعدة الروبوت تزايدًا سريعًا في المستشفيات الحكومية التي تدعمها وزارة الصحة في مصر مثل مستشفى عين شمس. وتُعد مستشفى عين شمس واحدة من أكبر المستشفيات التعليمية في أفريقيا والشرق الأوسط وتحظى بسمعة قوية على المستوى العالمي بوصفها مركز أبحاث ومعهد تدريب. وكانت المستشفى هي أول من تبنى نظام Versius في مصر، حيث يُستخدم في مجموعة من العمليات الجراحية العامة والعمليات الخاصة بالمسالك البولية. كما يُستخدم نظام Versius في إجراء جراحات المسالك البولية في المستشفى الدولي للكلى والمسالك البولية. وقد يؤدي استخدام جراحة ثقب المفتاح الروبوتية في هذه الحالات إلى تقليل وقت استشفاء المريض مقارنة بالجراحة المفتوحة ويمكن أن يقلل بشكل كبير من الإجهاد البدني للجراح أثناء إجراء الجراحة.

وعلق مارك سلاك رئيس الخدمات الطبية والجراحية بشركة CMR قائلًا: “ثمة إمكانات هائلة للروبوتات الجراحية في مصر التي تمتلك نظام رعاية صحية يشتهر بتميزه السريري والأكاديمي. ويمثل تبني نظام Versius في مستشفى عين شمس، التي تُعد من أكبر المستشفيات التعليمية العامة، والمستشفى الدولي للكلى والمسالك البولية، وهي مركز مخصص للمسالك البولية، مجرد بداية، حيث يشهد تنوع العمليات التي تُجرى في كلٍ من مستشفى عين شمس والمستشفى الدولي للكلى والمسالك البولية على تعدد استخدامات نظام Versius. ومن المُشجِع أن نرى أنهم في غضون الفترة القصيرة التي استخدموا فيها نظام Versius قد تمكنوا من إجراء عدد كبير من العمليات التي تعالج بشكل أساسي مجموعة من أمراض السرطان، الأمر الذي يعزز القيمة التي يمكن أن يقدمها نظام Versius إلى أنظمة الرعاية الصحية عالميًا.

ويقول الدكتور طارق يوسف، أستاذ الجراحة العامة وجراحات القولون والمستقيم بمستشفى جامعة عين شمس : “بفضل حجم نظام Versius وتصميم وحداته ، قمنا بإدراجه في إجراءاتنا السريرية سهلة الاستخدام ، وأداء العمليات المعقدة. العمليات الجراحية التي كانت تتطلب في السابق استخدام الجراحة المفتوحة. يقدم نظام Versius مزايا من “الدقة المتزايدة وتعدد الاستخدامات من السمات الحاسمة للعمليات الجراحية ، فضلاً عن تقديم فوائد كبيرة للمرضى. يسعدنا أن نكون من بين الأوائل في مصر الذين يستخدمون نظام Versius ، ونتطلع إلى إجراء المزيد من العمليات الجراحية الروبوتية للمرضى في المستقبل. “

وجاءت أنباء إطلاق نظام Versius في مصر عقب إدخال النظام إلى باكستان والإمارات العربية المتحدة بنجاح، حيث افتتحت شركة CMR مؤخرًا مركزًا لدعم منطقة الإمارات العربية المتحدة. ويُستخدم نظام Versius الآن في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والهند وأستراليا في إجراء العمليات الجراحية في مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك أمراض النساء وجراحة القولون والمستقيم وجراحة الصدر والجراحة العامة والمسالك البولية.

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ملاحظات إلى المحررين:

نظام Versius® للجراحة الروبوتية

يعيد نظام Versius® إرساء التوقعات المرجوة من الجراحة الروبوتية. ويناسب نظام Versius فعليًا أي غرفة عمليات ويندمج بسلاسة في سير العمل الحالي، ويزيد من احتمالية نجاح الجراحات الروبوتية ذات الحد الأدنى من التوغل. ويتيح تصميم الوحدات الصغير والمحمول في نظام Versius للجراح استخدام عدد الأذرع المطلوبة فقط خلال إجراء ما.

ومن خلال المحاكاة الحيوية للذراع البشري، يمنح نظام Versius الجراحين خيار تحديد أفضل موضع للمنفذ مع براعة ودقة الأدوات الرسغية بالكامل. وتتيح وحدة تحكم الجراح المفتوحة التي تتميز برؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة وسهولة التحكم في الأدوات والوضعية المريحة، إمكانية تقليل الإجهاد والتعب والسماح بالتواصل الواضح بين الفريق الجراحي. وبالتفكير في الجراحة بالمنظار وبمساعدة الروبوت باستخدام نظام Versiusيمكن للمرضى والجراحين وأخصائيي الرعاية الصحية جميعًا الاستفادة من القيمة التي تجلبها الجراحات الروبوتية ذات الحد الأدنى من التوغل.

ولكنه ليس روبوت فحسب، حيث يلتقط نظام Versius البيانات الهادفة من خلال منظومته الرقمية الأوسع لدعم التعلم المستمر للجراح. وعبر تطبيق ” Versius Connect”، و ” Versius Trainer”، وسجل CMR السريري، يطلق نظام Versius العنان لمجموعة كبيرة من الأفكار لتحسين الرعاية الجراحية في نهاية المطاف.

نبذة عن شركة CMR Surgical Limited

شركة CMR Surgical هي شركة عالمية للأجهزة الطبية تستهدف إحداث طفرة في الجراحة باستخدام نظام Versius®، الروبوت الجراحي من الجيل التالي.

وتلتزم شركة CMR – التي يقع مقرها في كامبريدج بالمملكة المتحدة، بالعمل مع الجراحين والفرق الجراحية والمستشفيات الشريكة، لتوفير أداة مثالية لجعل الجراحات الروبوتية ذات الحد الأدنى من التوغل متاحة عالميًا وبأسعار معقولة. ومن خلال نظام Versius، نتولى مهمة إعادة تعريف سوق الروبوتات الجراحية بتقنية وبيانات عملية ومبتكرة يمكنها تحسين الرعاية الجراحية.

وتتميز شركة CMR Surgical، التي تأسست عام 2014، بأنها شركة خاصة محدودة ومدعومة بقاعدة مساهمين دوليين.