April 14, 2025
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April 14, 2025
News Ticker: ﻿Improving Health Sector: Mustafa Vows To Provide Best Healthcare Facilities﻿Mashhood Pledges Continued Support for Palestine Amid Nationwide Protests﻿Gillani Champions Global Unity at Inter-Parliamentary Speakers’ Conference﻿US, Iran Engage in ‘Constructive’ Nuclear Dialogue Amid Tensions﻿Interior Minister Condemns Killings in Iran﻿Israel Expands Gaza Offensive with Seizure of Strategic Corridor﻿Comedy Legend Javed Kodu’s Journey Ends, Leaving Fans Mourning﻿PM Calls for Justice Following Killing of 8 Pakistanis in Iran﻿CJP to Decide on Judges’ Transfers: Law Minister Clarifies﻿PM Extends Warm Congratulations to Newly Elected PML-Q Leadership﻿Pakistan Minerals Investment Forum Unveils New Horizons for Global Investors﻿US Congressional Delegation Honored at Islamabad Reception﻿Karachi Kings Clinch Victory Over Multan Sultans in PSL Thriller﻿Govt Pledges Affordable Housing for Industrial Workers: Salik﻿$74 Billion Windfall Expected as Reko Diq Project Enters New Phase﻿Kaiser Bengali Slams Trump’s Trade Policies, Unveils Global Economic Weaknesses﻿PM Urges Regional Cooperation Following Killing of Pakistanis in Iran﻿Pakistan Expresses Condolences Over Iran Tragedy﻿US Congressional Delegation, Pakistan Discuss Strengthening Ties in Trade and Counter-Terrorism﻿Rapid Repatriation: 935,870 Afghan Nationals Return from Pakistan﻿Iran’s Embassy Denounces Attack on Pakistani Nationals in Sistan Province﻿AJK President, Speaker Discuss Key Matters in Islamabad﻿Decades-Long PPP-N Alliance Blamed for 90% of Pakistan’s Woes, Claims PTI Leader﻿PCCR Unites Stakeholders to Tackle Out-of-School Children Crisis in Punjab﻿Karachi Environmental Crisis: PDP Chief Urges Immediate Govt Action﻿Punjab Government Champions Women’s Empowerment at Global Forum﻿Severe Heatwave to Grip Nation as Temperatures Soar﻿Thanks to the Chief Justice: Measures for the Victims by the Governor of Sindh﻿Pakistani Exports Surge as SIFC Boosts EU Market Demand﻿Opposition Leader Sindh Ali Khurshidi Expresses Deep Concern Over Water Shortage in Karachi﻿Karachi’s Issues: Need for Administrative Solutions, Not Political﻿Murad Ali Shah Launches Development Drive, Slams Federal Canal Projects as Threat to Sindh’s Water Rights﻿Order to Tighten Security for Easter Celebrations﻿Moderate earthquake jolts Islamabad, Rawalpindi﻿Special Traffic Plan Issued During PSL Matches in Karachi﻿Gunfire Erupts at Quetta Police Check Post, Suspect Arrested﻿Quetta’s First Dental College Opens to Boost Healthcare and Education﻿NA’s Parliamentary Caucus on Child Rights discusses issue of Out-of-School Children in Punjab﻿Historic Milestone of Human Space Flight Celebrated Worldwide﻿Pakistan and Uzbekistan Strengthen Tourism Ties with New Airline Routes﻿Gillani Elected Founding Chairman of Global Parliamentary Forum﻿Islamabad Convention Set to Enhance Ties with Overseas Pakistanis﻿Sindh Governor and Mayor of Karachi Agree on City’s Development in Meeting﻿Motorcycle Spare Parts Dealers to Stage Protest Against Load Shedding on M.A. Jinnah Road﻿Pakistan and UNDP Push Forward Climate Financing, Investment Agenda﻿Pakistan, China to Boost Air Force Ties Through New Initiatives﻿President Zardari Commends the Bravery of Security Forces﻿Green Climate Fund Initiative Launched to Tackle Climate Change﻿Stock Market Slumps Amid Declining Indices and Turnover﻿Government Pledges Tax Relief for Dairy Industry Amidst Economic Challenges﻿Senate body discusses recent status of entities included in privatization list﻿Command and Staff Conference at Naval Headquarters Concludes﻿Pakistan, Belarus Forge Stronger Ties with New Cooperative Ventures﻿Governor Sindh, Italian Consul General Discuss Trade and Investment Opportunities﻿SC recommends to develop formal guidelines to regulate AI application in country’s judicial system﻿Sindh Champions Aquaculture Revolution with 600-Acre Shrimp Farming Venture﻿Rupee Depreciates Against Major Currencies in Open Market﻿UVAS Leads Walk Condemning Israeli Actions in Gaza﻿Conspiracies to Deteriorate Karachi’s Situation: Need for Public Unity﻿Chairman Senate elected as Founding Chairman of ISC﻿PPLI Workforce Threatens Indefinite Strike Over Unmet Demands﻿Unidentified Miscreants Attack Police Check Post with Grenade﻿KE Calls on Startups and Universities to Innovate Solutions for Energy Crisis﻿Pakistan Railways Set for Transformation with Public-Private Partnership Model﻿Security forces kill ‘high value target’ among two terrorists﻿One Suspected Robber Gunned Down, Five Others Nabbed In Karachi﻿Mudex Eyes Investment in Pakistan’s Mining Sector After Successful Forum﻿CM Murad Allocates Rs1 Billion for Korangi Causeway Bridge Underpass﻿Fire erupted in Islamabad Serena Hotel extinguished﻿Tessori launches Malaysian private airline operations﻿PCB and WALEE Bring Urdu Commentary to Millions for HBL PSL X﻿KCCI Urges PM to Address FBR Portal Glitches Amid Business Chaos﻿Railways Minister Vows Comprehensive Overhaul for Pakistan Railways﻿Exports Boost to Propel Economic Growth: PM Shehbaz﻿CDA Chairman directs to accelerate development work in Park Enclave﻿World Bank Delegation Reviews Progress on Tarbela 5th Extension Hydropower Project﻿Nationwide Crackdown Nets Nearly 3,000 Drug Dealers in Sweeping Operation﻿Federal Minister Champions Urban Agriculture Revitalization Effort﻿Renewable Energy Key to Tackling Climate Crisis, Urges Minister﻿Prime Minister Sharif Embarks on Strategic Belarus Visit﻿Pakistan Deports Over 920,000 Afghans Amidst Legal Crackdown﻿Nationwide Drug Bust: Authorities Seize Over 1.5 Tons of Narcotics in a Month﻿Economic Stability Fuels Surge in Foreign Investment: PM﻿Gas Explosion in Kuala Lumpur: Pakistani Nationals Lauded for Courageous Rescue Efforts﻿Sindh Govt to Tackle Climate Change with Water-Efficient Farming Initiatives﻿Interior Ministry Tightens Passport Regulations to Curb Illegal Immigration﻿Chief Minister of Balochistan’s Directive: Complete the Shortlisting of Schemes by April 15﻿Social Media Protection Authority Established, New System to Tackle Cybercrime﻿Chief Minister Takes Notice of Ghotki Bus Accident﻿Storytelling Session Ignites Passion for Reading﻿Global Investors Express Confidence in Pakistan’s Mining Sector﻿Vigilance Committees Formed to Ensure Exam Transparency﻿Activists Rally for Aafia’s Release﻿No extension in deadline for repatriation of undocumented foreign nationals: Talal﻿Pakistan Calls for Global Action Against Forced Displacement of Palestinians﻿Acceleration of Security and Counter-Terrorism Measures in Sindh﻿Deputy Prime Minister Dar to Attend Fourth Antalya Diplomacy Forum in Trkiye﻿Westerly Wave Brings Rain and Thunderstorms Across Upper Regions﻿International Conference at University of Poonch on April 14﻿Vaisakhi Mela Kicks Off with Thousands of Pilgrims Arriving for Festivities in Pakistan

‫CGTN: التحول الصيني في مجال السينما: كيف تسببت سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في ذلك؟

‫CGTN: التحول الصيني في مجال السينما: كيف تسببت سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في ذلك؟

  • April 14, 2025

نشرت شبكة CGTN مقالاً تناولت فيه كيفية تناقض الشراكة السينمائية الجديدة بين الصين وإسبانيا مع تخفيضات الصين على واردات الأفلام الأمريكية، كاشفةً التأثير السلبي لحرب الرسوم الجمركية التي تشنّها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعرّض السوق الخارجية الأكثر ربحًا في هوليوود للخطر ويُضعف هيمنة تجارة الخدمات الأوسع نطاقًا في البلاد.

بكين, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

وقّعت الصين وإسبانيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sanchez إلى الصين يوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون السينمائي، ما أعطى زخمًا جديدًا للتبادلات الثقافية بين البلدين.

ستُعزّز الصين وإسبانيا تعاونهما في مجال صناعة السينما، بما في ذلك المشاركة بشكل مشترك في المهرجانات والعروض المتبادلة والإنتاج المشترك وتبادل الموظفين، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم المُوقعة بين الإدارة الوطنية الصينية للسينما China’s National Film Administration والمعهد الإسباني للتصوير السينمائي والفنون السمعية البصرية Spain’s Institute of Cinematography and Audiovisual Arts.

تُشكِل الشراكة السينمائية المُعزّزة بين الصين وإسبانيا تناقضًا واضحًا مع إعلان بكين عن خطتها لتقليص تدريجي لواردات الأفلام الأمريكية.

أفاد متحدث باسم الإدارة الصينية للسينما China Film Administration، يوم الخميس، أن هذا التعديل يأتي انسجامًا مع مبادئ السوق ويعكس تفضيلات الجمهور، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية من شأنها أن تؤثّر سلبًا على اهتمام الجمهور الصيني بالأفلام الأمريكية.

شهدت أسهم العديد من شركات السينما والإعلام الأمريكية الكبرى انخفاضًا حادًا عقب إعلان الصين عن نيتها خفض واردات هوليوود. وقد شهدت شركتا Walt Disney وWarner Bros. Discovery, Inc انخفاضًا في أسعار أسهمهما بنسبة 6.79% و12.53% على التوالي.

يعزو المحللون هذا الانخفاض إلى المخاوف المتزايدة من فقدان القدرة على دخول ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم. وتُظهِر البيانات أن إجمالي إصدارات الأفلام الأمريكية في الصين بلغ 63 فيلمًا في عام 2018 و52 فيلمًا في عام 2019، محققةً إجمالي إيرادات قدره 19.9 مليار يوان (2.72 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي إيرادات الأفلام الأجنبية خلال هذه الفترة. تُعَد هذه الفترة واحدة من أفضل الفترات التي شهدت نجاحًا كبيرًا للأفلام الأمريكية في شباك التذاكر الصيني.

من قطاع الأفلام ووصولاً إلى المالية والتكنولوجيا، أخفقت إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump في الاعتراف بفائضها التجاري الهائل في قطاع الخدمات مع شركائها التجاريين عندما اتخذت قرارًا بفرض رسوم جمركية إضافية شاملة على السلع المستوردة تحت ذريعة تقليص عجزها التجاري.

تُعَد الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لتراجع تجارة الخدمات في الصين. ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، قفزت صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين من 5.63 مليار دولار في عام 2001 إلى 46.71 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 7.3 مرات، بينما تضخّمَ الفائض التجاري السنوي للخدمات 11.5 مرة ليصل إلى 26.57 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له عند 39.7 مليار دولار في عام 2019.

تُهدِّد التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بتعطيل تجارة الخدمات لديها. حذّرَت رئيسة المفوضية الأوروبية، Ursula von der Leyen، من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لتصعيد الحرب التجارية من خلال استهداف قطاع الخدمات الأمريكية، الذي تُحقِّق فيه الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا كبيرًا مع أوروبا، في حال فشل المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

في مقابلة مع صحيفة Financial Times، أشارت von der Leyen إلى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية كأحد النقاط التي يمكن الضغط من خلالها، مشيرةً إلى استعداد بروكسل لفرض ضريبة على الإعلانات الرقمية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على شركات مثل Meta وGoogle وFacebook.

يُظهر أحدث تعاون سينمائي بين الصين وإسبانيا التزام الصين بالانفتاح المستدام واستعدادها لمشاركة فرص السوق مع الشركاء العالميين.

اتفق رئيس الوزراء الصيني Li Qiang ونظيره الإسباني، اللذان شهدا توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي، ودعم التجارة الحرة والتعاون المفتوح بشكل مشترك والدفاع عن مبادئ التعددية.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

جهة الاتصال: CGTN
البريد الإلكتروني: [email protected]


9421732 GlobeNewswire Distribution ID

‫CGTN: التحول الصيني في مجال السينما: كيف تسببت سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في ذلك؟

  • April 14, 2025

نشرت شبكة CGTN مقالاً تناولت فيه كيفية تناقض الشراكة السينمائية الجديدة بين الصين وإسبانيا مع تخفيضات الصين على واردات الأفلام الأمريكية، كاشفةً التأثير السلبي لحرب الرسوم الجمركية التي تشنّها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعرّض السوق الخارجية الأكثر ربحًا في هوليوود للخطر ويُضعف هيمنة تجارة الخدمات الأوسع نطاقًا في البلاد.

بكين, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

وقّعت الصين وإسبانيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sanchez إلى الصين يوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون السينمائي، ما أعطى زخمًا جديدًا للتبادلات الثقافية بين البلدين.

ستُعزّز الصين وإسبانيا تعاونهما في مجال صناعة السينما، بما في ذلك المشاركة بشكل مشترك في المهرجانات والعروض المتبادلة والإنتاج المشترك وتبادل الموظفين، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم المُوقعة بين الإدارة الوطنية الصينية للسينما China’s National Film Administration والمعهد الإسباني للتصوير السينمائي والفنون السمعية البصرية Spain’s Institute of Cinematography and Audiovisual Arts.

تُشكِل الشراكة السينمائية المُعزّزة بين الصين وإسبانيا تناقضًا واضحًا مع إعلان بكين عن خطتها لتقليص تدريجي لواردات الأفلام الأمريكية.

أفاد متحدث باسم الإدارة الصينية للسينما China Film Administration، يوم الخميس، أن هذا التعديل يأتي انسجامًا مع مبادئ السوق ويعكس تفضيلات الجمهور، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية من شأنها أن تؤثّر سلبًا على اهتمام الجمهور الصيني بالأفلام الأمريكية.

شهدت أسهم العديد من شركات السينما والإعلام الأمريكية الكبرى انخفاضًا حادًا عقب إعلان الصين عن نيتها خفض واردات هوليوود. وقد شهدت شركتا Walt Disney وWarner Bros. Discovery, Inc انخفاضًا في أسعار أسهمهما بنسبة 6.79% و12.53% على التوالي.

يعزو المحللون هذا الانخفاض إلى المخاوف المتزايدة من فقدان القدرة على دخول ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم. وتُظهِر البيانات أن إجمالي إصدارات الأفلام الأمريكية في الصين بلغ 63 فيلمًا في عام 2018 و52 فيلمًا في عام 2019، محققةً إجمالي إيرادات قدره 19.9 مليار يوان (2.72 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي إيرادات الأفلام الأجنبية خلال هذه الفترة. تُعَد هذه الفترة واحدة من أفضل الفترات التي شهدت نجاحًا كبيرًا للأفلام الأمريكية في شباك التذاكر الصيني.

من قطاع الأفلام ووصولاً إلى المالية والتكنولوجيا، أخفقت إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump في الاعتراف بفائضها التجاري الهائل في قطاع الخدمات مع شركائها التجاريين عندما اتخذت قرارًا بفرض رسوم جمركية إضافية شاملة على السلع المستوردة تحت ذريعة تقليص عجزها التجاري.

تُعَد الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لتراجع تجارة الخدمات في الصين. ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، قفزت صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين من 5.63 مليار دولار في عام 2001 إلى 46.71 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 7.3 مرات، بينما تضخّمَ الفائض التجاري السنوي للخدمات 11.5 مرة ليصل إلى 26.57 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له عند 39.7 مليار دولار في عام 2019.

تُهدِّد التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بتعطيل تجارة الخدمات لديها. حذّرَت رئيسة المفوضية الأوروبية، Ursula von der Leyen، من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لتصعيد الحرب التجارية من خلال استهداف قطاع الخدمات الأمريكية، الذي تُحقِّق فيه الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا كبيرًا مع أوروبا، في حال فشل المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

في مقابلة مع صحيفة Financial Times، أشارت von der Leyen إلى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية كأحد النقاط التي يمكن الضغط من خلالها، مشيرةً إلى استعداد بروكسل لفرض ضريبة على الإعلانات الرقمية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على شركات مثل Meta وGoogle وFacebook.

يُظهر أحدث تعاون سينمائي بين الصين وإسبانيا التزام الصين بالانفتاح المستدام واستعدادها لمشاركة فرص السوق مع الشركاء العالميين.

اتفق رئيس الوزراء الصيني Li Qiang ونظيره الإسباني، اللذان شهدا توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي، ودعم التجارة الحرة والتعاون المفتوح بشكل مشترك والدفاع عن مبادئ التعددية.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

جهة الاتصال: CGTN
البريد الإلكتروني: [email protected]


9421732 GlobeNewswire Distribution ID

‫CGTN: التحول الصيني في مجال السينما: كيف تسببت سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في ذلك؟

  • April 14, 2025

نشرت شبكة CGTN مقالاً تناولت فيه كيفية تناقض الشراكة السينمائية الجديدة بين الصين وإسبانيا مع تخفيضات الصين على واردات الأفلام الأمريكية، كاشفةً التأثير السلبي لحرب الرسوم الجمركية التي تشنّها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعرّض السوق الخارجية الأكثر ربحًا في هوليوود للخطر ويُضعف هيمنة تجارة الخدمات الأوسع نطاقًا في البلاد.

بكين, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

وقّعت الصين وإسبانيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sanchez إلى الصين يوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون السينمائي، ما أعطى زخمًا جديدًا للتبادلات الثقافية بين البلدين.

ستُعزّز الصين وإسبانيا تعاونهما في مجال صناعة السينما، بما في ذلك المشاركة بشكل مشترك في المهرجانات والعروض المتبادلة والإنتاج المشترك وتبادل الموظفين، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم المُوقعة بين الإدارة الوطنية الصينية للسينما China’s National Film Administration والمعهد الإسباني للتصوير السينمائي والفنون السمعية البصرية Spain’s Institute of Cinematography and Audiovisual Arts.

تُشكِل الشراكة السينمائية المُعزّزة بين الصين وإسبانيا تناقضًا واضحًا مع إعلان بكين عن خطتها لتقليص تدريجي لواردات الأفلام الأمريكية.

أفاد متحدث باسم الإدارة الصينية للسينما China Film Administration، يوم الخميس، أن هذا التعديل يأتي انسجامًا مع مبادئ السوق ويعكس تفضيلات الجمهور، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية من شأنها أن تؤثّر سلبًا على اهتمام الجمهور الصيني بالأفلام الأمريكية.

شهدت أسهم العديد من شركات السينما والإعلام الأمريكية الكبرى انخفاضًا حادًا عقب إعلان الصين عن نيتها خفض واردات هوليوود. وقد شهدت شركتا Walt Disney وWarner Bros. Discovery, Inc انخفاضًا في أسعار أسهمهما بنسبة 6.79% و12.53% على التوالي.

يعزو المحللون هذا الانخفاض إلى المخاوف المتزايدة من فقدان القدرة على دخول ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم. وتُظهِر البيانات أن إجمالي إصدارات الأفلام الأمريكية في الصين بلغ 63 فيلمًا في عام 2018 و52 فيلمًا في عام 2019، محققةً إجمالي إيرادات قدره 19.9 مليار يوان (2.72 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي إيرادات الأفلام الأجنبية خلال هذه الفترة. تُعَد هذه الفترة واحدة من أفضل الفترات التي شهدت نجاحًا كبيرًا للأفلام الأمريكية في شباك التذاكر الصيني.

من قطاع الأفلام ووصولاً إلى المالية والتكنولوجيا، أخفقت إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump في الاعتراف بفائضها التجاري الهائل في قطاع الخدمات مع شركائها التجاريين عندما اتخذت قرارًا بفرض رسوم جمركية إضافية شاملة على السلع المستوردة تحت ذريعة تقليص عجزها التجاري.

تُعَد الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لتراجع تجارة الخدمات في الصين. ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، قفزت صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين من 5.63 مليار دولار في عام 2001 إلى 46.71 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 7.3 مرات، بينما تضخّمَ الفائض التجاري السنوي للخدمات 11.5 مرة ليصل إلى 26.57 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له عند 39.7 مليار دولار في عام 2019.

تُهدِّد التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بتعطيل تجارة الخدمات لديها. حذّرَت رئيسة المفوضية الأوروبية، Ursula von der Leyen، من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لتصعيد الحرب التجارية من خلال استهداف قطاع الخدمات الأمريكية، الذي تُحقِّق فيه الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا كبيرًا مع أوروبا، في حال فشل المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

في مقابلة مع صحيفة Financial Times، أشارت von der Leyen إلى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية كأحد النقاط التي يمكن الضغط من خلالها، مشيرةً إلى استعداد بروكسل لفرض ضريبة على الإعلانات الرقمية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على شركات مثل Meta وGoogle وFacebook.

يُظهر أحدث تعاون سينمائي بين الصين وإسبانيا التزام الصين بالانفتاح المستدام واستعدادها لمشاركة فرص السوق مع الشركاء العالميين.

اتفق رئيس الوزراء الصيني Li Qiang ونظيره الإسباني، اللذان شهدا توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي، ودعم التجارة الحرة والتعاون المفتوح بشكل مشترك والدفاع عن مبادئ التعددية.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

جهة الاتصال: CGTN
البريد الإلكتروني: [email protected]


9421732 GlobeNewswire Distribution ID