‫Halo Investing تحصل على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (FSRA)

شيكاغو, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم شركة Halo Investing، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية يقع مقرها الرئيسي في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها حصلت على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي اعتبارًا من 19 يناير 2023.

يتيح تصريح الخدمات المالية للمستثمرين المتمرسين الاستفادة من تكنولوجيا Halo Investing الحائزة على عدة جوائز، التي تسعى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الاستثمارات الوقائية مثل السندات المركبة.

تخطط Halo Investing للاستفادة من مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز عالمي رائد للابتكار لإجراء أنشطة خاضعة للتنظيم في المنطقة.

سوف يساعد المقر المخصص والوجود الإقليمي الموسع في تعزيز نمو شركة Halo Investing على صعيد الاستثمار الوقائي. وسيتابع فريق أبوظبي أهداف Halo المتمثلة في إحداث طفرة في قطاع المنتجات المركبة وفتح أسواق تتسم بمزيد من الكفاءة. وبالنظر إلى ما تحظى به من تكنولوجيا رائدة في هذا المجال، تعمل Halo على إضفاء المزيد من التغيير على عالم الاستثمار من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق الاستثمار الوقائي عبر عدة أوجه تتمثل في الشفافية والكفاءة والابتكار المالي.

Halo Investing هي أول منصة تقنية يتم إطلاقها بواسطة عدة أطراف مخصصة لحلول الاستثمار الوقائي في الولايات المتحدة الأمريكية وقد شارك في تأسيسها كل من Biju Kulathakal و Jason Barsema خلال عام 2015 بهدف توفير الوصول إلى فرص الاستثمار المتميزة التي لم تكن متاحة من قبل لمعظم المستثمرين.

خلال أكتوبر 2021، أعلنت شركة Halo Investing عن جولة تمويل من السلسلة ج بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار. ومع وجود أكثر من 30 شريكًا مصرفيًا عالميًا، أنشأت Halo سوقًا يربط المستشارين والمستثمرين بمنتجات الاستثمار الوقائي التي تقدمها المؤسسات المالية العالمية الرائدة في هذا المجال. ومن خلال منصة Halo، يمكن للمتخصصين الماليين الوصول إلى المنتجات المركبة بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الأدوات لتحليل حلول إنشاء المحفظة الفريدة وتخصيصها وتنفيذها على نحو سلس.

استطاعت شركة Halo Investing MEA Ltd من خلال حصولها على تصريح الخدمات المالية إجراء أنشطة منظمة في سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك ترتيب الصفقات في الاستثمارات والتعامل في الاستثمارات وفقًا للوائح الخدمات والأسواق المالية لعام 2015.

هذا وقد صرح Jason Barsema، رئيس شركة Halo Investing قائلاً “تتشرف Halo بأن تكون جزءًا من اقتصاد الصقر، مما يجعل أبوظبي نقطة انطلاق لنا لإحداث تأثير عالمي إيجابي، حيث يحتاج قطاع السندات المركبة إلى مزيد من الشفافية والكفاءة وإمكانية الوصول. ولا تستطيع Halo تحقيق هذه الطفرة دون وجود الابتكار، والفرص، والنطاق الذي يوفره سوق أبوظبي العالمي لشركات التكنولوجيا المالية مثل Halo“.

في حين صرح Arvind Ramamurthy، رئيس الأسواق في سوق أبوظبي العالمي قائلاً “يسر سوق أبوظبي العالمي أن يرحب بشركة Halo Investing في نظامنا التقدمي الذي يتيح فرص النمو والتوسع في المنطقة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية. هناك حاجة متزايدة باستمرار للمنتجات المركبة التي تسهل وجود سوق استثماري فعال ووقائي. إن تقديم منتجات وخدمات Halo الشاملة التي تخدم هذه الضرورة الملحة هو خير دليل للشركات العالمية التي يجتذبها اقتصاد أبوظبي ومدى التركيز على الابتكار المالي. ولكونه مركزًا ماليًا دوليًا، كان سوق أبوظبي العالمي ولا يزال سباقًا في تعزيز بيئة تتسم بالتقدم والقوة والتنظيم الجيد للشركات بغرض توسيع نطاقاتها وتنميتها”.

وأضاف Sadiq Hussain، الرئيس التنفيذي في Halo Investing MEA قائلاً “نشعر بكثير من السعادة والامتنان لحصولنا على ترخيص من الفئة 3A من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية. وإنه لشرف لنا أن نكون جزءًا من المركز المالي الأكثر ابتكارًا في العالم، سوق أبوظبي العالمي. وإننا لنتطلع إلى أن نكون جزءًا من النظام المتنامي لسوق أبوظبي العالمي من خلال تقديم حلول Halo للاستثمار الوقائي الحائزة على عدة جوائز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم رؤية قيادتنا لإحداث التغييرات قبل تحقيق الأرباح”.

نبذة عن شركة Halo Investing

تأسست Halo Investing خلال عام 2015، وهي عبارة عن منصة للتكنولوجيا حائزة على عدة جوائز تحدث طفرة كبيرة في كيفية استخدام حلول الاستثمار الوقائي في جميع أنحاء العالم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، ولها مكاتب في أبوظبي وزيورخ، وتعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى حلول الاستثمار التي لم تكن متاحة في السابق لمعظم المستثمرين، بما في ذلك السندات المركبة وصناديق الاستثمار المتداولة الوقائية والمعاشات السنوية. تلقت Halo العديد من الجوائز والأوسمة وتم اختيارها مؤخرًا كواحدة من بين أكثر عشر شركات ابتكارًا من جانب Fast Company. للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.haloinvesting.com.

Halo Investing MEA Ltd التي يشار إليها باسم (“Halo MEA“) هي شركة مرخصة وخاضعة للتنظيم من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي. Halo MEA هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Halo Investing، Inc ومصرح لها بتقديم المنتجات والخدمات المالية فقط للعملاء المتمرسين والأطراف الأخرى في سوق أبوظبي العالمي. تعمل Halo MEA كموزع/وكيل بيع فقط وليست كمصدر أو ضامن لأي منتج مركب.

جهة الاتصال مع وسائل الإعلام:

Halo Investing MEA

Charlotte Nedir

charlotte.nedir@haloinvesting. ae

Halo Investing

Vladislav Moldavskiy

vlad.moldavskiy@haloinvesting. com

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