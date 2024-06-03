• توفر المنصة المحلية 150 عملة رقمية بما في ذلك أكثر من 60 زوجًا من العملات الرقمية واليورو مع سيولة كبيرة

• ويمكن للعملاء الهولنديين استخدام iDEAL، نظام الدفع الأكثر شيوعًا في البلاد، لإجراء إيداعات فورية بالعملات النقدية باليورو مجانًا

أمستردام, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — OKX، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تبادل العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3، اليوم عن الإطلاق الرسمي لمنصة تداول العملات الرقمية المركزية ومحفظة OKX Wallet الخاصة بها في هولندا. ومن خلال المنصة المركزية، يمكن للعملاء الهولنديين الآن الاستمتاع بالتداول الفوري (الشراء والبيع)، والوصول إلى خدمات التحويل بأكثر من 150 عملة رقمية بما في ذلك أكثر من 60 زوجًا من العملات الرقمية واليورو. وتقدم OKX أيضًا عمليات إيداع وسحب سلسة باليورو بالإضافة إلى ميزات Web3 الرائدة في الصناعة عبر محفظة OKX في هولندا.

ومن خلال منصة OKX المركزية، أصبح بإمكان المستخدمين المقيمين هولندا الآن الوصول إلى خدمات التداول الفوري والتحويل وكسب الأرباح. كما تتوفر خدمة دعم العملاء باللغة الهولندية وكذلك على الموقع الإلكتروني والتطبيق.

توفر محفظة OKX Wallet، التي تتميز بميزاتها المتقدمة وسهولة الاستخدام من OKX، بوابة إلى عالم Web3، ما يسمح للعملاء بالاحتفاظ بالتحكم الكامل في رصيدهم من العملات الرقمية.

وبفضل تكامل OKX مع iDEAL، وهو نظام مدفوعات عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في هولندا، يستطيع العملاء الهولنديون إيداع الأموال على الفور في حساباتهم مجانًا. تتوفر أيضًا عمليات الإيداع والسحب من خلال شبكة Single Euro Payments Area (SEPA) للعملاء الهولنديين مجانًا.

من جانبه صرَّح “إيرالد غوس” المدير العام لشركة OKX Europe قائلاً: “يعد إطلاق منصتنا المركزية ومحفظة OKX Wallet في هولندا علامة بارزة في التزامنا طويل الأمد تجاه البلاد. ولقد قمنا بتعيين فريق عمل محلي من الخبراء وأخذنا التعليقات المحلية على محمل الجد حيث قمنا بتصميم منتجنا هنا بما يناسب العملاء المحليين. والنتيجة هي مجموعة من منتجات وخدمات العملات الرقمية التي تلبي احتياجات المجتمع الهولندي، مع التركيز على السهولة وخفض رسوم التداول والإيداع والسحب السلس باليورو. وهذه مجرد بداية رحلتنا، ونحن نتطلع إلى بناء الثقة وأن نصبح الدعامة الأساسية هنا.”

المقيمون الهولنديون الذين يرغبون في الاشتراك في OKX مدعوون لزيارة الموقع الإكتروني لـ OKX أو تنزيل تطبيق OKX عبر App Store أو Google Play وإكمال عملية التحقق. واحتفالاً بإطلاق الخدمة، قدمت OKX مكافأة للمستخدمين الجدد بقيمة تصل إلى 50 يورو لجميع العملاء الجدد الذين يسجلون من اليوم وحتى 3 يوليو.

بالنسبة لخدمات التداول والتبادل المركزية الخاصة بها في أوروبا، تقدم OKX خدماتها من خلال تسجيل مزود خدمة العملات الرقمية الخاص بها لدى De Nederlandsche Bank (DNB) وترخيص مزود خدمة الأصول المالية الافتراضية في مالطا.

وتماشيًا مع التزامها بالشفافية، كانت OKX من بين أولى الشركات في مجال العملات الرقمية التي تنشر شهريًا تقرير إثبات الاحتياطيات منذ أواخر عام 2022 للتحقق من دعمها الكامل لأموال المستخدمين الموجودة على المنصة. ومع نشر 19 تقرير شهرية متتالي، تستمر OKX في دفع اعتماد الصناعة لمعايير إعداد التقارير الجديدة والمحسنة.

يتبع الإطلاق الرسمي لمنصة خدمات التداول المركزية لـ OKX وخدمات محفظة Web3 عملية صياغة مفهوم جديد للعلامة التجارية لشركة Okcoin Europe Ltd. إلى OKX، بالإضافة إلى تعيين “إرالد غوس” في منصب المدير العام لشركة OKX في أوروبا في شهر مارس.

سيتم إدراج المزيد من العملات الرمزية للعملاء الهولنديين بشكل مستمر؛ راجع هذه الصفحة للحصول على أحدث قائمة من الرموز المميزة المقدمة.

تعرف على المزيد على okx.com

انتهى

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على العنوان:

Media@okx.com

نبذة عن OKX

OKX

هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما تشتهر OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس. تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى Web3.

تُعد محفظة OKX Wallet أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال (NFTs) والميتافيرس عند تداول رموز GameFi و التمويل اللامركزي DeFi.

وتلتزم شركة OKX بالشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات على أساس شهري.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل التطبيق أو زيارة: okx.com

بيان إخلاء المسؤولية

هذا الإعلان الغرض منه الإعلام فقط. وليس المقصود منه تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية، ولا ينبغي اعتباره عرض لشراء أو بيع أو الاحتفاظ أو تقديم أي خدمات تتعلق بالأصول الرقمية. الأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تشهد تقلّبًا كبيرًا في قيمتها صعودًا وهبوطًا، ويمكن أن تصبح بلا قيمة. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك حسب وضعك المالي ومستوى تحملك للمخاطر. ولا تقدم OKX أي توصيات بشأن الاستثمار أو الأصول. وأنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وOKX ليست مسؤولة عن أي خسائر محتملة. والأداء السابق ليس بالضرورة مؤشر على النتائج المستقبلية. جميع المنتجات غير متاحة في كل المناطق. يُرجى استشارة خبير الشؤون القانونية/الضرائب/الاستثمار لديك بخصوص أي أسئلة متعلقة بظروفك الخاصة.

GlobeNewswire Distribution ID 9147439