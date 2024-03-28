‫OKX تنشر تقرير إثبات الاحتياطيات السابع عشر على التوالي، والذي يشير إلى 22.1 مليار دولار أمريكي من الأصول الأساسية

دبي, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — الإمأعلنت OKX، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3 ومنصة تداول العملات الرقمية، اليوم عن إصدار أحدث تقرير لها عن إثبات الاحتياطيات، والذي يظهر حجم احتياطيات بقيمة إجمالية تبلغ 22.1 مليار دولار أمريكي من الأصول الأساسية التي تدعم أموال مستخدمي المنصة.يمثل هذا الشهر السابع عشر على التوالي لإصدار تقارير إثبات الاحتياطيات (PoR) للمنصة، والتي تسلط الضوء على نسب الاحتياطي للأصول الـ 22 الأكثر تداولًا على منصة OKX وهي: BTC، ETH، USDT، USDC، XRP، DOGE، SOL، OKB، APT، DOT، ELF، EOS، ETC، FIL، LINK، LTC، OKT، PEOPLE، TON، TRX، UNI وBCH. وكما هو الحال في التقارير السابقة، يكشف تقرير إثبات الاحتياطيات الشهري السابع عشر الصادر عن OKX عن نسب احتياطي تزيد عن 100% لجميع هذه الأصول، وبالتالي ضمان دعم أموال المستخدمين على أساس 1 إلى 1.

ونسب الاحتياطي الحالية للأصول الأساسية لـ OKX هي كما يلي:

BTC: 102%

ETH: 104%

USDT: 106%

USDC: 110%

من جانبه صرَّح “لينكس لاي”، الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لشركة OKX، قائلاً: “إن تقرير إثبات الاحتياطيات السابع عشر على التوالي يعزز تحقيق التزامنا المتمثل في بناء الثقة والشفافية في منظومة العملات الرقمية. وفي ظل تسارع وتيرة اعتماد العملات المشفرة عالميًا، نعتقد أن آليات مثل تقارير “إثبات الاحتياطيات”، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والشفافية، ستلعب دورًا حاسمًا في تأهيل الموجة القادمة من المستخدمين. وأضاف، نحن في OKX، نظل ملتزمين بتزويد المستخدمين بأدوات موثوقة للتعامل مع الوضع المالي الجديد بكل ثقة.

وتجدر الإشارة إلى أن OKX، منذ بداية برنامجها، قدمت العديد من التحديثات والتحسينات على تقارير “إثبات الاحتياطيات” بناءً على ملاحظات المستخدمين، وحصلت على أعلى تصنيف للجودة بين منصات التداول الرئيسية من قبل خبير تكنولوجيا البلوكشين نايك كارتر .. وفي عام 2023، قامت OKX بدمج تقنية المعرفة الصفرية القابلة للتوسع والوسيطة الشفافة للمعرفة (zk-STARK) في عملية إثبات الاحتياطيات الخاصة بها، وهي تقنية تمكن المستخدمين من التحقق بشكل مستقل من ملاءة المنصة مع ضمان دعم أصولهم من خلال الاحتياطيات، وبما لا يمسّ خصوصية المستخدمين.

ويمكن للمستخدمين استعراض تقارير “إثبات الاحتياطيات” الخاصة بـ OKX هنا .

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Media@okx.com

المزيد عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما أن OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس و تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. كما أن OKX الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم الويب 3.

محفظة OKX Wallet هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال (NFTs) والميتافيرس أثناء تداول عملات الألعاب المالية GameFi الرمزية والتمويل اللامركزي (DeFi).

وتلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير دليل الاحتياطيات بصفة شهرية.

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