جنيف، سويسرا / الرياض، المملكة العربية السعودية – 5 يونيو 2024 – أعلنت شركة SEALSQ Corp (“SEALSQ” أو “الشركة”) (NASDAQ: LAES)، وهي شركة تركز على تطوير وبيع أشباه الموصلات ومنتجات الأجهزة والبرمجيات بتقنية PKI وما بعد الكوانتم، وشركتها الأم WISeKey (SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY)، الرائدة العالمية في مجال الأمن السيبراني والهوية الرقمية وحلول إنترنت الأشياء (IoT)، عن شراكتها مع جمعية Hashgraph، وهي جمعية سويسرية رائدة في الابتكار الرقمي وحلول تقنية السجلات الموزعة (DLT) عبر شبكة Hedera، لتقود تنفيذ حلول إنترنت الأشياء وDePIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. تهدف رؤية 2030 إلى إنشاء بنية تحتية رقمية متقدمة للمملكة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

أعلنت جمعية Hashgraph مؤخرًا عن إطلاق استوديو التكنولوجيا العميقة بقيمة 250 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية، بهدف تطوير الحلول التكنولوجية، بما في ذلك تقنية البلوكشين والذكاء الاصطناعي، للشركات المحلية في السعودية. ستعمل الجمعية بشكل وثيق مع WISeKey وشركائها في السعودية (مجموعة إيه. جي. جفالي وإخوانه) لتقديم تقنية دفتر الأستاذ اللامركزي القوية التي ستعزز أمان وكفاءة تطبيقات وحلول إنترنت الأشياء والبلوكشين وDePIN في جميع أنحاء السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لتسريع اعتماد التقنيات الناشئة التي تشمل تقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT) مثل هيديرا على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسعدنا دعم نمو حلول DePIN التي توفر بنية تحتية رقمية آمنة وشفافة ومتطورة اللازمة لمستقبل الاقتصادات الرقمية في المنطقة.”

توجد WISeKey في المملكة العربية السعودية منذ عام 2020 من خلال مشروعها المشترك WISeKey Arabia مع شركة التقنيات المتقدمة السعودية (SAT)، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة جفالي.

قال كمال يوسف، رئيس جمعية Hashgraph: “كجزء من مهمتنا لتسريع اعتماد التقنيات الناشئة، بما في ذلك تقنية DLT مثل Hedera على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسعدنا دعم نمو حلول DePIN التي تقدم بنية تحتية رقمية آمنة وشفافة ومتقدمة، وهو ما تحتاجه الاقتصادات الرقمية المستقبلية في المنطقة.”

أضاف كارلوس مورييرا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة SEALSQ: “يسعدنا العمل مع اثنين من قادة الصناعة الرئيسيين في السعودية لتطوير حلول إنترنت الأشياء وDePIN الآمنة لقطاعات التجزئة والمالية والمدن الذكية والرعاية الصحية والصناعة والنقل وغيرها. نحن قادرون الآن على تقديم حل شامل يتضمن الأمن السيبراني والبلوكشين وبنية إنترنت الأشياء التحتية التي تحتاجها رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي وكذلك احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.”

يُقدر أن سوق إنترنت الأشياء والاتصالات بين الآلات (M2M) في المملكة، الذي يمثل حاليًا 65% من سوق الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء في منطقة الخليج، قد وصل إلى 16 مليار دولار في عام 2019، ارتفاعًا من حوالي 4.9 مليار دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر في نموه السريع خلال العقد المقبل، بدعم من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.

تشير DePIN، أو شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية، إلى دمج التقنيات اللامركزية مثل البلوكشين وإنترنت الأشياء لإنشاء شبكة بنية تحتية أكثر أمانًا وشفافية وكفاءة. من خلال الاستفادة من تقنية دفتر الأستاذ اللامركزي الخاصة بـ Hedera، ستعمل هذه التعاونات على تعزيز أمان وموثوقية شبكات البنية التحتية المادية، مما يجعلها أكثر مقاومة للتهديدات السيبرانية وأكثر كفاءة في عملياتها.

أعلنت SEALSQ، وهي شركة تابعة لـ WISeKey ورائدة في أشباه الموصلات وتقنية PKI وما بعد الكوانتم، سابقًا عن مبادرة كبيرة لإنشاء مركز اختبار وتجميع أشباه الموصلات المفتوح (OSAT) في السعودية. تم تصميم OSAT لتقديم مجموعة شاملة من خدمات الاختبار، بما في ذلك اختبارات الرقاقات والاختبارات النهائية، بالإضافة إلى خدمات التجميع لمختلف حزم أشباه الموصلات مثل QFN وBGA وWLCSP وغيرها. تشكل هذه المبادرة جزءًا أساسيًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تطوير مراكز تخصيص أشباه الموصلات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تجري SEALSQ حاليًا مناقشات نشطة لإطلاق ثلاثة مشاريع كبرى في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. ستستخدم هذه المراكز تقنية RISC-V لتصميم الرقائق، مع التركيز على التصنيع المحلي لتلبية أعلى معايير الأمان والشهادات من الهيئات المعترف بها مثل المعايير المشتركة ومعهد NIST.

### حول SEALSQ

تُركز SEALSQ على بيع الحلول المتكاملة بناءً على أشباه الموصلات وخدمات PKI والتزويد، بينما تطور منتجات الأجهزة والبرمجيات بتقنية ما بعد الكوانتم. يمكن استخدام حلولنا في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بدءًا من رموز المصادقة متعددة العوامل، والطاقة الذكية، والأجهزة المنزلية الذكية، والبنية التحتية لشبكات تكنولوجيا المعلومات، إلى السيارات، وأتمتة الصناعة وأنظمة التحكم.

تشير التشفير ما بعد الكوانتم (PQC) إلى طرق التشفير التي تكون آمنة ضد الهجمات بواسطة الكمبيوتر الكمي. مع تزايد قوة أجهزة الكمبيوتر الكمية، قد تتمكن من كسر العديد من طرق التشفير المستخدمة حاليًا لحماية المعلومات الحساسة، مثل RSA والتشفير المنحني الإهليلجي (ECC). يهدف PQC إلى تطوير طرق تشفير جديدة تكون آمنة ضد الهجمات الكمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sealsq.com

### حول WISeKey

تعتبر WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”، SIX: WIHN؛ Nasdaq: WKEY) رائدة عالميًا في منصات الأمن السيبراني والهوية الرقمية وحلول إنترنت الأشياء. تعمل كشركة قابضة مقرها سويسرا من خلال عدة شركات تابعة تعمل في مجالات تكنولوجية محددة. تشمل الشركات التابعة (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES)، التي تركز على منتجات أشباه الموصلات وPKI وتقنية ما بعد الكوانتم، (ii) WISeKey SA التي تتخصص في حلول RoT وPKI للمصادقة الآمنة والتعرف في إنترنت الأشياء والبلوكشين والذكاء الاصطناعي، (iii) WISeSat AG التي تركز على تكنولوجيا الفضاء للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الآمنة، وخاصة لتطبيقات إنترنت الأشياء، و(iv) WISe.ART Corp التي تركز على NFTs الموثوقة وتدير سوق WISe.ART للمعاملات الآمنة للـ NFTs.

تساهم كل شركة تابعة في مهمة WISeKey لتأمين الإنترنت بينما تركز على مجالات البحث والخبرة الخاصة بها. تتكامل تقنياتهم بسلاسة في منصة WISeKey الشاملة. تؤمن WISeKey النظم البيئية للهوية الرقمية للأفراد والأشياء باستخدام تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. مع نشر أكثر من 1.6 مليار رقاقة عبر مختلف قطاعات إنترنت الأشياء، تلعب WISeKey دورًا حيويًا في تأمين إنترنت كل شيء. تولد أشباه الموصلات التابعة للشركة بيانات ضخمة قيمة يتم تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين الوقاية من فشل المعدات التنبؤية. معتمدة من قبل جذر الثقة التشفيري OISTE/WISeKey، توفر WISeKey مصادقة وتحديد هوية آمنين لتطبيقات إنترنت الأشياء والبلوكشين والذكاء الاصطناعي. يضمن جذر الثقة الخاص بـ WISeKey سلامة المعاملات عبر الإنترنت بين الأشياء والأشخاص. لمزيد من المعلومات حول الاتجاه الاستراتيجي لـ WISeKey وشركاتها التابعة، يرجى زيارة www.wisekey.com

### بيانات تطلعية

تحتوي هذه الرسالة صراحة أو ضمنيًا على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بشركة SEALSQ Corp وأعمالها. تشمل البيانات التطلعية البيانات المتعلقة باستراتيجيتنا التجارية، والأداء المالي، ونتائج العمليات، وبيانات السوق، والأحداث أو التطورات التي نتوقع أو نعتقد أنها ستحدث في المستقبل، وكذلك أي بيانات أخرى ليست حقائق تاريخية. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات المنعكسة في هذه البيانات التطلعية معقولة، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها. تنطوي هذه البيانات على مخاطر معروفة وغير معروفة وتستند إلى عدد من الافتراضات والتقديرات التي تخضع بطبيعتها لعدم اليقين والتعقيدات الكبيرة، والعديد منها خارج عن سيطرتنا. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو المنعكسة في هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة التي، في رأينا، قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية، نجاح وجدول إطلاق SEALCOIN؛ الجدول الزمني والإصدار الناجح

تتضمن هذه الرسالة، صراحةً أو ضمنًا، بعض التصريحات المستقبلية المتعلقة بشركة SEALSQ Corp وأعمالها. تشمل التصريحات المستقبلية البيانات المتعلقة باستراتيجيتنا التجارية، والأداء المالي، ونتائج العمليات، وبيانات السوق، والأحداث أو التطورات التي نتوقع أو نتوقع حدوثها في المستقبل، بالإضافة إلى أي تصريحات أخرى ليست حقائق تاريخية. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات التي تعكسها مثل هذه التصريحات المستقبلية معقولة، لا يمكن تقديم ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها. تتضمن هذه التصريحات مخاطر معروفة وغير معروفة وتعتمد على عدد من الافتراضات والتقديرات التي تتعرض بطبيعتها لشكوك كبيرة وطوارئ، العديد منها خارج عن سيطرتنا. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في هذه التصريحات المستقبلية. تشمل العوامل المهمة التي، في رأينا، يمكن أن تسبب اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المناقشة في التصريحات المستقبلية نجاح وجدول إطلاق SEALCOIN؛ جدول ونجاح إطلاق مفهوم إثبات الآلة إلى الآلة (M2M)؛ إصدار وتسجيل رمز SEAL في البورصة قبل نهاية عام 2024؛ قدرة SEALSQ على مواصلة المعاملات المفيدة مع الأطراف المادية، بما في ذلك عدد محدود من العملاء المهمين؛ الطلب السوقي وظروف صناعة أشباه الموصلات؛ والمخاطر التي نوقشت في تقارير SEALSQ المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يتم وصف المخاطر والشكوك بشكل أكبر في التقارير المودعة من قبل SEALSQ لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تقدم SEALSQ Corp هذه الرسالة اعتبارًا من هذا التاريخ ولا تتعهد بتحديث أي تصريحات مستقبلية واردة هنا نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

حول جمعية هاشجراف

جمعية هاشجراف في طليعة التمكين الرقمي للمؤسسات من خلال الاعتماد الواسع للحلول على مستوى المؤسسات القائمة على هيديرا والتطبيقات اللامركزية، بما في ذلك تمويل برامج التدريب والابتكار وبناء المشاريع على مستوى العالم. كمنظمة غير ربحية مقرها في سويسرا، تدعم جمعية هاشجراف وتوفر التمويل للابتكار والبحث والتطوير الذي يمكّن الشمول الاقتصادي ومستقبل رقمي للجميع، مع تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). لمزيد من المعلومات حول جمعية هاشجراف، قم بزيارة www.hashgraph-association.com.

جهات الاتصال الصحفية والمستثمرين

شركة SEALSQ

كارلوس مورييرا

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

هاتف: +41 22 594 3000

info@sealsq.com

علاقات المستثمرين لشركة SEALSQ (الولايات المتحدة)

مجموعة إيكويتي إنك.

لينا كاتي

هاتف: +1 212 836-9611 / lcati@equityny.com

كاتي ميرفي

هاتف: +212 836-9612 / kmurphy@equityny.com

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