من خلال التعاون مع EBANX، توفر XTransfer طرق الدفع المحلية المفضلة من أمريكا اللاتينية لمؤسسات الأعمال العالمية المصدرة إلى المنطقة. تتضمن الخيارات المتاحة القسائم النقدية، والتحويلات الإلكترونية، والمدفوعات الفورية في البرازيل Pix.

شنغهاي، الصين وكوريتيبا، البرازيل – Media OutReach Newswire – 25 يوليو 2024 – XTransfer، أكبر منصة للمدفوعات التجارية عبر الحدود بين مؤسسات الأعمال في الصين، و EBANX ، منصة الدفع الرائدة التي تربط الشركات العالمية بالعملاء في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، أعلنتا إقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل المدفوعات التجارية بين مؤسسات الأعمال في أمريكا اللاتينية، وسيمكن هذا التعاون عملاء XTransfer – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير في جميع أنحاء العالم – من إجراء تعاملات الاقتصاد الرقمي في أمريكا اللاتينية بسهولة وكفاءة أكبر.

صارت طرق مدفوعات المستهلكين رقمية وسهلة الاستخدام نسبيًا، لكن معظم الشركات ورواد الأعمال في الأسواق الناشئة يعتمدون على طرق مدفوعات معقدة وغير رقمية وتستغرق وقتًا طويلاً حيث إن عمليات المدفوعات بين مؤسسات الأعمال تستغرق عادةً ما يصل إلى 14 يومًا للتأكيد، وتتضمن ما يصل إلى ستة وسطاء، وتتسم غالبًا بالغموض وتُكلف رسومًا مرتفعةً، وذلك وفقًا لدراسة EBANX السنوية، خارج الحدود 2024.

برزت أمريكا اللاتينية سريعًا كقوة كبرى في مجال الاقتصاد الرقمي نظرًا لوجود سوق مزدهرة وجاهزة للابتكار في مجال المدفوعات بين مؤسسات الأعمال، وتتزايد نسبة مؤسسات الأعمال التي تشتري عبر الإنترنت (على سبيل المثال 64% في البرازيل و85% في كولومبيا، وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) لذا هناك فرصة كبيرة لتبسيط العمليات وتعزيز كفاءة المعاملات عبر الحدود. تشتهر شركة EBANX بتقديم حلول دفع قوية وبخبرتها العميقة في السوق، وهي تتصدر مجال تطور طرق الدفع ومستعدة لتغيير طرق المدفوعات بين مؤسسات الأعمال في المنطقة.

من خلال هذه الشراكة، تقوم EBANX بمعالجة مدفوعات XTransfer في خمس أسواق رئيسية في أمريكا اللاتينية، وهي البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو، وتوفر جميع الضوابط اللازمة في منصة قوية وآمنة، مع التركيز على طرق الدفع البديلة مثل التحويلات الإلكترونية والتحويلات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والقسائم النقدية، والمدفوعات الفورية في البرازيل Pix.

يتوافق العرض تمامًا مع طرق الدفع المفضلة في أمريكا اللاتينية حيث إن بيانات EBANX الداخلية توضح أن أكثر من 75% من المعاملات بين مؤسسات الأعمال في منصة EBANX يتم سداد رسومها بطرق دفع بديلة (بخلاف البطاقات). لذا يستفيد هذا التعاون من خبرة EBANX في طرق الدفع المحلية ليقدم لعملاء XTransfer الذين يبيعون إلى دول أمريكا اللاتينية حلول دفع سلسة وفعالة، ما يمكّن مؤسسات الأعمال في جميع أنحاء العالم من المشاركة بثقة في التجارة عبر الحدود في منطقة أمريكا اللاتينية.

قال وي دوان، نائب رئيس الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في EBANX: “يسعدنا أن نتشارك مع XTransfer، ونوسع أعمالنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وندعمهم في تسريع أعمالهم في أمريكا اللاتينية”. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكلا الشركتين، ونحن متحمسون للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها سوق أمريكا اللاتينية للتجار الرقميين حول العالم. يمكننا معًا تقديم حلول دفع لا مثيل لها تلبي الاحتياجات الخاصة بالمصدرين والمستوردين في هذه المنطقة الحيوية.”

أضاف إدواردو دي أبرو، نائب رئيس المنتجات في EBANX: “تُعد المدفوعات بين مؤسسات الأعمال هي المرحلة التالية للتكنولوجيا المالية، وتأتي EBANX مرة أخرى في الصدارة حيث إنها تستثمر في الحلول التي تلبي متطلبات هذا القطاع. لا يمكن حصر فوائد طرق المدفوعات البديلة للمعاملات بين مؤسسات الأعمال، ونحن ملتزمون بتوفير أدوات مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام لمؤسسات الأعمال.”

علقت كذلك أليس ياو، المؤسس المشارك ومدير علاقات العملاء في شركة XTransfer، قائلةً: “إن سوق أمريكا اللاتينية بالغة الأهمية لتحقيق خططنا للتوسع والنمو العالمي. الشراكة مع مؤسسة إدارة مدفوعات محلية رائدة مثل EBANX تمكننا من التغلب على تعقيدات عمليات الدفع في المنطقة بسهولة حيث إن فهم EBANX العميق لطرق الدفع المحلية وبنيتها التحتية القوية سيمكنانا من خدمة عملائنا بشكل أفضل ودفع النمو في هذا السوق الرئيسي.”

من خلال التعاون مع البنوك متعددة الجنسيات المعروفة مثل جي بي مورغان، ودويتشه بنك، ودي بي إس ومؤسسات إدارة المدفوعات المتميزة في الأسواق الناشئة مثل EBANX، قدمت XTransfer خدمات مالية آمنة وسهلة الاستخدام عبر الحدود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نطاق عالمي. في غضون ذلك، قامت XTransfer ببناء شبكة دفع عالمية موحدة متعددة العملات وبنية تحتية ذكية وآلية وقائمة على البيانات وتعتمد على شبكة الإنترنت وتكافح مخاطر غسيل الأموال وتركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أضافت أليس: “تستخدم XTransfer التكنولوجيا كجسر لربط المؤسسات المالية الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، وبذلك تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات مالية عبر الحدود بنفس مستوى الخدمات المقدمة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات”.