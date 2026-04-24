‫چھٹا ایشین بیچ گیمز سانیا میں شروع ہوگیا

سانیا، چین،24 اپریل 2026 /ژنہوا-ایشیا نیٹ/ –چھٹے ایشین بیچ گیمز بدھ کی شام چین کے گرم مرطوب تفریحی شہر سانیا میں شروع ہوئے، اور افتتاحی تقریب ساحلی یاشا پارک میں منعقد ہوئی۔
چینی اسٹیٹ کونسلر شین یی چن نے کھیلوں کے آغاز کا اعلان کیا جب 45 وفود براعظمی کھیلوں کے لیے مارچ کیا، جو پہلے 2020 میں منعقد ہونے والے تھے۔
دو بار ملتوی ہونے کے بعد، خاص طور پر کووڈ-19 وبا کی وجہ سے، سانیا گیمز میں تقریبا 10,000 شرکاء شامل ہیں، جن میں 1,790 کھلاڑی شامل ہیں۔
یہ گیمز ہینان میں پہلی بار براعظمی سطح کے ساحلی کھیلوں کے ایونٹ کی میزبانی کی گئی ہے۔ یہ پہلا بڑا بین الاقوامی کھیلوں کا ایونٹ بھی ہے جب سے گزشتہ دسمبر میں جزیرے بھر میں ہینان فری ٹریڈ پورٹ کا افتتاح ہوا تھا۔
22 سے 30 اپریل تک شیڈول ہونے والے کھیلوں میں 14 کھیل، 15 شعبے اور 62 ایونٹس شامل ہیں۔ یہ دوسری بار ہے کہ چین نے ایشین بیچ گیمز کی میزبانی کی ہے، 2012 کے ایڈیشن کے بعد جو ہائیانگ، صوبہ شاندونگ میں ہوا تھا۔
چین نے 255 ارکان پر مشتمل وفد بھیجا ہے، جن میں 171 کھلاڑی شامل ہیں، جو 13 کھیلوں اور 60 مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں، جو ایشیائی بیچ گیمز کی تاریخ میں ملک کی سب سے زیادہ شرکت ہے۔
ماخذ: چھٹے ایشین بیچ گیمز سانیا 2026 آرگنائزنگ کمیٹی