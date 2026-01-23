سیول، جنوبی کوریا – Media OutReach Newswire – 21 جنوری 2026 – بیگو لائیو، جو دنیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے سوشل لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے جس کے 150 سےزائدممالکمیں 600 ملینسےزائدرجسٹرڈصارفینہیں، اپنے سالانہ فلیگ شپ ایونٹ، BIGO ایوارڈز گالا کے ساتویں ایڈیشن کا اعلان کیا ہے۔ “سیول لائٹس، بگو نائٹس“ کے موضوع پر یہ انتہائی متوقع تقریب جمعہ، 23 جنوری 2026 کو سیول کے KBS ہال میں منعقد ہوگی، جو گزشتہ سال کے دوران اپنے عالمی مواد تخلیق کاروں کی کمیونٹی کے جذبے اور تخلیقی صلاحیتوں کا جشن منائے گی۔
اس سال کا تھیم “سیول لائٹس، بیگو نائٹس” اس ایونٹ کی روح کو اجاگر کرتا ہے، جہاں بیگو لائیو کے تخلیق کاروں کی توانائی سیول کو روشن کرے گی۔ گالا پلیٹ فارم کے تخلیق کاروں اور Family کی لگن اور صلاحیت کو خراج تحسین پیش کرے گا، اور ہر لمحے کو ایک مشترکہ جشن میں بدل دے گا جو منفرد اور ناقابل فراموش ہے۔ سیول کو اس سال کے BIGO ایوارڈز گالا کے میزبان شہر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے کیونکہ یہ تخلیقی صلاحیت، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے سنگم پر کھڑا ہے، جو بیگو لائیو کی متحرک اور عالمی سطح پر جڑی ہوئی کمیونٹی کی عکاسی کرتا ہے۔
ستاروں سے سجی یہ تقریب 1,200 سے زائد عالمی مہمانوں کو خوش آمدید کہے گی، جن میں ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ، شمالی و جنوبی امریکہ، اور افریقہ کے مہمان شامل ہیں۔ تقریبات کا آغاز ایک عوامی ریڈ کارپٹ ایونٹ سے ہوگا، جو اس ایونٹ کی توانائی اور رونق کی پہلی جھلک پیش کرے گا۔
“سیول کی متحرک توانائی ہمارے 2026 گالا کے لیے بہترین پس منظر ہے،” بیگو لائیو کے ترجمان نے کہا۔ “‘سیول لائٹس، بیگو نائٹس’ صرف ایک تھیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمارے تخلیق کار اپنی صلاحیت اور جذبے سے اس پلیٹ فارم کو کس طرح روشن کرتے ہیں۔ ہم اس متحرک شہر میں اپنی عالمی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے پر بہت خوش ہیں تاکہ ان کی کامیابیوں اور ان کے بنائے گئے طاقتور تعلقات کا جشن منایا جا سکے۔”
یہ تقریب گزشتہ سال کے دوران 200 سے زائد مواد تخلیق کرنے والوں اور خاندانوں کو ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں خراج تحسین پیش کرے گی، جیتنے والوں کو ٹرافی اور ایپ کے اندر انعامات دیے جائیں گے، جبکہ منتخب اعزاز یافتگان کو گانگنام کے ہائی پروفائل میڈیا ڈسٹرکٹ کے نمایاں ڈیجیٹل بل بورڈز پر بھی دکھایا جائے گا، جو پلیٹ فارم سے باہر بھی پہچان کو بڑھائے گا۔
اس شام میں دلچسپ پرفارمنسز کی متنوع لائن اپ بھی شامل ہوگی، جن میں لائیو میوزک سے لے کر بین الاقوامی فنکاروں کے بینڈ شوز تک، جن میں جنوبی کوریائی گرل گروپس ففٹی ففٹی اور ٹرپل ایس کی خصوصی پرفارمنس شامل ہیں، جو ایک ایسا ماحول پیدا کرے گی جہاں عالمی تخلیقی صلاحیت ایک مشترکہ تال سے ملتی ہے۔
رات کے جوش و خروش کے ساتھ، بگو لائیو ایک خصوصی بلائنڈ باکس کلیکشن بھی پیش کرے گا جس میں اس کا دوستانہ ماسکوٹ، منی ڈائنوز، شامل ہے، جو رات میں ایک اضافی حیرت کی چنگاری لے کر آئے گا۔
دنیا بھر کے ناظرین کے لیے، BIGO ایوارڈز گالا 2026 براہ راست Bigo Live کے Music Live House چینل (Bigo ID: music) اور سرکاری Bigo.tv ویب سائٹ پر نشر کیا جائے گا۔ براہ راست نشریات ریڈ کارپٹ سے 3:00 بجے (GMT+9) شروع ہوگی، جس کے بعد 7:00 بجے (GMT+9) گالا تقریب ہوگی۔ لائیو روم میں موجود ناظرین گالا نائٹ کے دوران اپنے پسندیدہ مواد تخلیق کاروں اور خاندانوں کو تین خاص ایوارڈز کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں: “سب سے مقبول براڈکاسٹر”، “سب سے مقبول خاندان،” اور “گالا اسٹار”۔
بیگو لائیو کی عالمی کمیونٹی میں شامل ہونے اور BIGO ایوارڈز گالا 2026 میں شامل ہونے کے لیے، بیگولائیوایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا سرکاری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ تازہتریناپڈیٹسکےلیےبگولائیو کو فیس بک اورانسٹاگرام پر فالو کریں۔
بیگو لائیو
بیگو لائیو دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی لائیو اسٹریمنگ سوشل کمیونٹیز میں سے ایک ہے جہاں صارفین حقیقی وقت میں اپنی زندگی کے لمحات شیئر کرنے، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے، اور دنیا بھر کے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے براہ راست نشریات کرتے ہیں۔ Bigo Live کے 150 سے زائد ممالک میں 600 ملین سے زائد صارفین ہیں۔ مارچ 2016 میں لانچ ہونے والے بگو لائیو کی ملکیت BIGO ٹیکنالوجی کے پاس ہے، جو سنگاپور میں واقع ہے۔