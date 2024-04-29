‫رأس المال الخاص السعودي يركز بشكل متزايد على النمو الداخلي في عام 2024 وما بعده – تقرير Preqin

نمو عدد الصفقات الداخلية في المملكة العربية السعودية بمعدل ستة أضعاف في الفترة بين 2018 و2023

لندن, April 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

نشرت شركة Preqin ، الرائدة عالميًا في مجال البيانات والرؤى البديلة، تقريرًا بعنوان نهوض رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية .

يلخص التقرير إلى موضوعين رئيسيين يعززان مستقبل مكانة المملكة في مشهد رأس المال الخاص: الموضوع الأول هو تعزيز حكومة المملكة ومستثمريها وشركاتها للشراكات مع مدراء الصناديق من أجل توفير المزيد من المعارف وتطوير البنى التحتية والاستثمارات المشتركة في الدولة. ويرى مدراء الصناديق أن المملكة أصبحت الآن أكثر من مجرد موقع لجمع رأس مال المستثمرين. الموضوع الثاني هو إقبال المملكة على الاستثمارات الداخلية من خلال الأسواق الخاصة،

والتي تواصل النمو مع ريادة الأعمال الداخلية والفرص الاستثمارية.

الدور الجديد لرأس المال الخاص ومدراء الصناديق في المملكة

يحقق مشروع رؤية المملكة 2030 التي تقوده الحكومة هدف زيادة التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الوقت الذي تنتقل فيه المملكة لحقبة ما بعد “ذروة النفط”. وتمثل الأسواق الخاصة عنصرًا رئيسيًا لهذا الانتقال.

وعلى مدار ما يربو على 30 عامًا، أثبتت المملكة أنها واحدة من الوجهات الأكثر موثوقية لجمع رأس المال الخاص. لكن في عام 2024، ستعزز المملكة هذه العلاقة التاريخية مع مدراء الصناديق من خلال توطيد التعاون معهم بالتركيز على نشر رأس المال محليًا لتعزيز المشاريع الاقتصادية، ما يساهم في إنجاز المملكة لطموحات رؤية 2030.

لقد أدرك مدراء الصناديق أهمية استغلال مسار النمو الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة. ففي الفترة بين 2018 ويناير 2024، تظهر بيانات Preqin أن عدد مدراء الصناديق في المملكة شهد زيادة بمعدل 213% أي ارتفع من 47 إلى 147 مدير صندوق.

الإقبال على الاستثمار الداخلي: حقوق الملكية الخاصة وصفقات رأس المال الجريء

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، يقول ديفيد دوكينز، المؤلف الرئيسي للتقرير لدى Preqin: “تسعى المملكة العربية السعودية في عام 2024 بشكل متزايد إلى استخدام رأس المال الخاص لدعم فئة رواد الأعمال الناشئة في الدولة من أجل الاستعداد للحياة بعد عصر النفط. وفي سبيل المساعدة على بناء الأعمال المحلية وإيجاد فرص العمل للشباب، يسعى المستثمرون في المنطقة إلى التعاون مع مدراء المشاريع لنقل المعارف وتطوير البنية التحتية والاستثمار المشترك”.

بنهاية عام 2023، انغلقت الفجوة بشكل شبه تام بين عدد صفقات حقوق الملكية الخاصة وصفقات رأس المال الجريء التي أكملها المستثمرون السعوديون محليًا، مقارنة بالمستثمرين بالخارج. تم عقد 118 صفقة في المملكة و119 صفقة في الخارج، خلال عام 2023. وبالمقارنة، عقدت المملكة 100 صفقة حقوق ملكية خاصة ورأس مال جريء محليًا و151 صفقة بالخارج خلال عام 2022.

لقد أثبتت المملكة أنها نجم ساطع خلال “شتاء” رأس المال الجريء في الفترة من 2020 إلى 2023 حين تباطأت الصفقات على مستوى العالم. بلغت القيمة الإجمالية لصفقات رأس المال الجريء في المملكة 1.02 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مرتفعة من 794 مليون دولار أمريكي في عام 2022.

تشمل الاستنتاجات الرئيسية الإضافية لتقرير نهوض رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية: دليل منطقة Preqin:

الاستثمارات المشتركة لرأس المال الجريء: تم عقد 47 صفقة رأسمال جريء بين مدراء الصناديق غير السعوديين والمستثمرين السعوديين في الفترة من 2018 إلى 2023 . وقد تمت ثلاثة أرباع الصفقات تقريبًا، أي 34 صفقة من بين 47 صفقة في الفترة بين 2021 و 2023 ، مما يبرز زخم هذا الاتجاه في عام 2024 وما بعده.

تم عقد صفقة رأسمال جريء بين مدراء الصناديق غير السعوديين والمستثمرين السعوديين في الفترة من إلى . وقد تمت ثلاثة أرباع الصفقات تقريبًا، أي صفقة من بين صفقة في الفترة بين و ، مما يبرز زخم هذا الاتجاه في عام وما بعده. صفقات رأس المال الجريء البارزة: لقد أصبحت منصة تمارا المتخصصة في المدفوعات البنكية والتسوق، أول شركة مليارية متخصصة في التقنيات المالية بعد تأمين حصولها على 340 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل حقوق ملكية من الفئة C في ديسمبر 2023.

لقد أصبحت منصة تمارا المتخصصة في المدفوعات البنكية والتسوق، أول شركة مليارية متخصصة في التقنيات المالية بعد تأمين حصولها على 340 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل حقوق ملكية من الفئة في ديسمبر 2023. عدد مدراء رأس المال الخاص الذين يركزون على السعودية: بنهاية عام 2021، كان هناك 131 مدير نشط يركز على نشر رأس المال في المملكة. وبحلول يناير 2024، بلغ عدد المدراء 276 مديراً، بما يمثل زيادة بنسبة 111% على مدار الفترة .

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نبذة عن Preqin

تُمكّن شركة Preqin، المتخصصة في الأصول البديلة “Home of Alternatives ”، المهنيين الماليين الذين يستثمرون أو يكرسون أنفسهم للأصول البديلة، من خلال بيانات ورؤى أساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة. وهي توفر الدعم لهم خلال دورة الحياة الكاملة للاستثمارات من خلال معلومات هامة وحلول تحليلية رائدة. لقد حققت الشركة الريادة في مجال الأساليب الدقيقة لجمع بيانات الخاصة على مدار 20 عامًا، بما يعمل على تمكين أكثر من 200,000 مهني على مستوى العالم لتبسيط طريقة جمعهم لرأس المال والحصول على الصفقات والاستثمارات وفهم الأداء ومداومة الاطلاع على المستجدات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.preqin.com .

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