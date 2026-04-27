‫میڈیا ہائیکونکس نے ایم آئی اے گروپ کے ساتھ مل کر پاکستان میں نئی سولر ٹیکنالوجی متعارف کروائی

لاہور، پاکستان – میڈیا آؤٹ ریچ نیوز وائر – 27 اپریل 2026 – میڈیا ہائیکونکس اس ہفتے سولر پاکستان 2026 میں پاکستانی مارکیٹ میں نمایاں پیش قدمی کر رہا ہے۔ بوتھ A-3-8 سے، مائیڈیا گروپ کا انرجی ڈویژن اپنا جدید ہارڈویئر پیش کر رہا ہے اور اس نے ابھی ایک اہم تقسیم کا معاہدہ بھی کیا ہے تاکہ اس کی مصنوعات ملک بھر میں مزید گھروں اور کاروباروں تک پہنچائی جا سکیں۔مقامی حالات کے لیے تیار کردہ ہارڈویئر
کمپنی صرف معیاری سامان نہیں دکھا رہی بلکہ اس نے خاص طور پر توانائی کے مقامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے نظام بھی متعارف کرایا ہے۔
- PowerX1 ہائبرڈ انورٹرز: ذہین توانائی کا انتظام، جو سولر، بیٹری، اور گرڈ کے درمیان بغیر رکاوٹ سوئچ کرتا ہے تاکہ مستحکم اور بلا تعطل بجلی حاصل کی جا سکے۔ ملٹی سورس انٹیگریشن اور تیز پاور ٹرانزیشن کی حمایت کرتا ہے۔
- پاورانفی آل ان ون ESS: ISO 13849 PL-d اور IEC 62443 فنکشنل سیفٹی اور سائبر سیکیورٹی کے لیے سرٹیفائیڈ۔ کمپیکٹ ڈیزائن میں ملٹی لیئر بیٹری سیفٹی سسٹم شامل ہے۔
- جدید سولر اور سسٹم پروٹیکشن: N-قسم HOT3.0 سولر سیل ٹیکنالوجی کو کم روشنی میں بہتر کارکردگی کے لیے شامل کرتا ہے۔ یہ سسٹم گرد و غبار اور پانی کی بہتر مزاحمت کے لیے IP66 ریٹنگ رکھتا ہے۔
MIA گروپ کے ساتھ ایک نئی شراکت داری
شو فلور سے بڑی خبر MIA گروپ کے ساتھ نئی سالانہ چینل ڈسٹری بیوشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ MIA گروپ پہلے ہی پاکستان میں HVAC اور توانائی کے لیے ایک معروف نام ہے، اور اس معاہدے کا مطلب ہے کہ وہ Midea Hiconics کی ٹیکنالوجی کو مقامی مارکیٹ تک پہنچانے کا مرکزی پل ثابت ہوں گے۔
“ہم MIA گروپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرجوش ہیں،” Midea Hiconics کے ترجمان نے کہا۔ “ان کے پاس وہ رسائی اور مقامی علم ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اپنا ہارڈویئر انھیں سونپ کر، ہم یہاں کے لوگوں کے لیے قابل اعتماد، صاف توانائی کی طرف منتقل ہونا آسان بنا رہے ہیں ۔”
About Midea Hiconics
Midea Hiconics (SHE: 300048) 2003 سے موجود ہے اور 2020 میں Midea گروپ میں شامل ہوا۔ وہ سبز توانائی، گھر کی ذخیرگی، اور صنعتی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور اسمارٹ ٹولز بناتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طاقت پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں۔
مزید معلومات کے لیے/https://www.hiconics-global.com دیکھیں۔