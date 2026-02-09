نپون ایکسپریس ہولڈنگز، انک۔
ٹوکیو، 6 فروری 2026 /کیوڈو جے بی این/ —
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. نے اعلان کیا ہے کہ اس نے TCS Logistics (Private) Limited (آئندہ “TCSL”) میں اقلیتی حصہ حاصل کر لیا ہے، جو ایک لاجسٹکس کمپنی ہے جو بنیادی طور پر پاکستان میں ملکی لاجسٹکس خدمات فراہم کرتی ہے، اپنی ذیلی کمپنی NX South Asia & Oceania Co., Ltd. کے ذریعے۔ یہ حصول پیر، 2 فروری 2026 کو ہوا۔
لوگو: https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link
تصویر: https://drive.google.com/file/d/1YnnuMQ4QhY-f8Hpi9r5O-tf_Cq34QwSK/view?usp=drive_link
این ایکس گروپ خود کوپورے کسٹمر سپلائی چین کو کور کرنے ،مکمل حل فراہم کرنے اورعالمی مارکیٹ میں کاروباری ترقی تیز کرنے کے لیے ایک کلیدی حکمت عملی کے طور پر پیش کرتا ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیا اور آس پاس کے علاقوں میں عالمی لاجسٹکس صلاحیتوں کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز ہے۔
1983 سے قائم ٹی سی ایس گروپ ملک کے سب سے بڑے لاجسٹکس گروپس میں شامل ہے اور اس کا صدر دفتر کراچی، پاکستان میں واقع ہے TCS ۔ TCSL، جو TCS گروپ کی کمپنیوں میں سے ایک ہے، پاکستان میں ملک گیر لاجسٹک انفراسٹرکچر رکھتی ہے، جو ملکی زمینی نقل و حمل، گودام اور تقسیم، اور بین الاقوامی زمینی نقل و حمل کو سنبھالتی ہے جو وسطی ایشیا کو کراچی پورٹ کے ذریعے بیرون ملک مقامات سے جوڑتی ہے۔ پاکستان کی آبادی 200 ملین سے زائد ہے، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، اور ملک کے مستقبل میں معاشی ترقی کے متوقع ہے۔
اس حصول کے ذریعے، این ایکس گروپ TCSL کے ملکی لاجسٹک نیٹ ورک اور صارفین کی بنیاد کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اپنی لاجسٹک آپریشنز کو مضبوط بنائے گا، جہاں ملکی طلب میں اضافے کی توقع ہے۔ این ایکس گروپ پاکستان سے وسطی ایشیا کے لیے تجارتی راستوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرے گا، جس کا مرکز نئی لاجسٹکس سروسز کی ترقی اور ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی ضروریات کی نشاندہی پر ہوگا۔
ٹی سی ایس ایل کے ساتھ تعاون کے ذریعے، این ایکس گروپ ترقی کے مواقع کو جلد حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ اپنے صارفین کی سپلائی چینز کو مضبوط سپورٹ فراہم کی جا سکے۔
TCSL کا جائزہ
(1) نام: ٹی سی ایس لاجسٹکس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
(2) مقام: 101-104، سول ایوی ایشن کلب روڈ، نزد حج ٹرمینل ، کراچی ایئرپورٹ، کراچی
(3) گودام کے مقامات اور سہولیات
گودام کی جگہوں کی تعداد: 25
گودام کا رقبہ: 1,494,587 مربع فٹ (تقریبا 140,000 مربع میٹر)
ملکیت والی گاڑیاں: 322
(4) نمائندہ نام اور عہدہ:
خالد اعوان (چیئرمین)
سائرہ اعوان (صدر)
(5) کاروباری سرگرمیاں: زمینی نقل و حمل، گودام اور تقسیم، زمینی سرحدی نقل و حمل، فارورڈنگ، پیکجنگ خدمات اور دیگر متعلقہ آپریشنز
(6) قیام کی تاریخ: 3 جون، 2002
این ایکس گروپ کے بارے میں: https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link
این ایکس گروپ کی سرکاری ویب سائٹ: https://www.nipponexpress.com
این ایکس گروپ کا آفیشل لنکڈ ان اکاؤنٹ: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group
ماخذ: نپون ایکسپریس ہولڈنگز، انک۔