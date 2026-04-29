HrFlow.ai sécurise 7 millions de dollars (pre-Series A) pour devenir le standard mondial de la solution d’Intelligence Artificielle (IA) appliquée aux données RH

PARIS, FR / ACCESS Newswire / 28 avril 2026 /

1. Levée de fonds et objectifs :

HrFlow.ai, pionnier de l'Intelligence Artificielle appliquée aux données Ressources Humaines, annonce aujourd'hui sa deuxième levée de fonds de 7M$ (pré-Série A).

Ce financement porte le capital total levé par la société à 10 millions de dollars. Ce nouvel apport en capital vise à accélérer la mission centrale de l'entreprise : créer l'infrastructure Data & IA du marché de l'emploi.

Ce tour de table est mené par 115K, le fonds de capital-risque de La Banque Postale, et EmergingTech Ventures (EmTech), aux côtés d'investisseurs historiques de la société tels que Xavier Niel (Free, Kima, Station F), Jean-Baptiste Rudelle (Criteo), Romain Niccoli (Pigment, Criteo), Franck Le Ouay (LIFEN, Criteo), Flavien Kulawik (KLB), Allen Penn (Uber), Dominique Vidal (Index Ventures), Thibaud Elzière (Hexa, Fotolia).

Forte d'une exécution rigoureuse et d'un capital efficiency prouvé depuis son premier tour de table de $2,3M en 2018, HrFlow.ai génère aujourd'hui une marge de près de 27 %. Si sa génération de trésorerie lui garantit une totale indépendance, l'entreprise lève des fonds aujourd'hui par choix stratégique :

Commercial: Accélérer drastiquement son développement commercial aux États-Unis, où elle est déjà présente depuis 2022, et renforcer sa position de champion européen, notamment en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.

Produit: Déployer la deuxième génération de sa plateforme IA pour accélérer la transformation IA du marché de l'emploi.

2. La vision de l'entreprise

1er Principe : La dimension du marché de l'emploi a franchi la limite de l'échelle humaine

Depuis sa création en 2016, HrFlow.ai opère avec une conviction fondamentale : le marché de l'emploi a dépassé les capacités humaines en termes de vitesse, de volume et de coordination. Face à l'abondance de candidats, d'emplois, de cultures et à la fragmentation massive des données, les systèmes fonctionnant uniquement grâce à l'intervention humaine ne peuvent plus suivre la cadence des décisions requises. C'est pour répondre à ce défi que HrFlow.ai bâtit une « SuperIntelligence de Recrutement » (Hiring SuperIntelligence) sûre et évolutive.

2ème Principe : L'IA est la force fondamentale clé pour le marché de l'emploi

Aujourd'hui, le goulot d'étranglement du recrutement n'est plus l'accès à l'information, mais la capacité de traitement humain. La vision de HrFlow.ai n'est pas de remplacer l'humain, mais de placer une IA puissante et sécurisée entre les mains des recruteurs, des candidats, des employeurs et des institutions publiques. L'objectif est d'augmenter la prise de décision humaine pour l'adapter à l'échelle et aux exigences du monde réel.

3ème Principe : L'architecture "API-First" est la seule voie viable pour tout l'écosystème RH

Le choix du API-first est évident car une telle capacité ne doit pas être réservée à une seule entreprise, un seul produit ou une seule interface. À l'image d'une infrastructure critique, elle peut et doit être mise à disposition de l'ensemble du marché de l'emploi et de l'écosystème RH : services publics de l'emploi, grands employeurs, agences d'intérim, cabinets de recrutement, RPO, PEO, éditeurs d'ATS, jobboards, plateformes HCM et éditeurs de SIRH. La mission de HrFlow.ai est simple : construire une Hiring SuperIntelligence qui aide le monde à réduire le chômage.

3. À propos de l'entreprise

HrFlow.ai est la Hiring SuperIntelligence : une plateforme d'algorithmes d'IA et d'orchestration dédiée aux données ressources humaines. Elle est notamment utilisée par les entreprises ayant des enjeux forts de recrutement (quantitatif, qualitatif) et de gestion des compétences en interne, comme:

des agences d'intérim (Crit, Samsic, Manpower, Staffmatch, Gojob),

des cabinets de recrutement et RPO (Kelly Services, Fed Group, Uptoo),

des sites d'emploi (Freework, freelance.com), des grands employeurs (Sanofi, Safran, Enedis),

des ATS (Fountain, TeamTailor, Boondmanager, Tribepad),

des gouvernements/services publics (Région Hauts-de-France, Gendarmerie Nationale, Armée de Terre, Luxembourg, Mauritanie).

Fondée en 2016 par d'anciens chercheurs de l'École Normale Supérieure et de l'École polytechnique, l'entreprise a dépassé en 2025 le seuil symbolique de plus de 50 millions de profils de candidats et de parcours de carrière traités sur une année civile.

L'offre de service HrFlow.ai repose sur 3 produits complémentaires :

Data Studio: unifie et orchestre les données RH via 200+ connecteurs (ATS, job boards, HRIS)

AI Studio: active des algorithmes d'IA spécialisés et explicables pour structurer, normaliser et enrichir les données candidats et offres d'emploi afin d'améliorer le matching et la priorisation des profils

App Studio: permet de créer des agents d'IA et des interfaces intégrés aux outils métiers RH sur mesure

HrFlow.ai s'appuie sur une équipe dense et hautement qualifiée de 35 talents, dont 21 chercheurs et ingénieurs. L'équipe évolue à l'intersection de l'intelligence artificielle, de l'infrastructure logicielle, du design produit et de l'expertise du marché de l'emploi.

L'entreprise rassemble des profils formés dans des institutions d'excellence (Stanford, ENS Ulm, École Polytechnique, Centrale Paris) et forgés par des expériences au sein d'organisations mondiales telles que Facebook, le BCG, GoPro, le CERN, Accenture ou Deloitte. Cette combinaison unique de profondeur de recherche, de rigueur d'ingénierie et d'expérience opérationnelle permet à HrFlow.ai de construire des systèmes d'IA pour les RH qui sont non seulement ultra-performants, mais aussi fiables, explicables et déployables à grande échelle.

Plus d'informations sur : www.hrflow.ai

4. Déclarations des investisseurs et du dirigeant

« HrFlow.ai est née d'une conviction : le marché de l'emploi est aujourd'hui trop complexe pour être géré efficacement par la seule intelligence humaine.

Dans les pays en voie de développement, le problème central est l'accès à l'opportunité. Des millions de personnes sont exclues du marché de l'emploi, non par manque de compétences, mais parce que les voies vers l'emploi leur ont été fermées, rompues ou dissimulées. Dans les pays développés, le problème est différent : les opportunités existent, mais les recruteurs sont submergés par l'échelle, la vitesse et la complexité de la tâche. Des millions d'opportunités sont ainsi manquées car la prise de décision humaine ne parvient plus à suivre la cadence. Deux réalités distinctes, mais une conclusion commune : nous avons besoin d'une nouvelle infrastructure pour le marché de l'emploi.

J'ai pris conscience de la première réalité en grandissant en Mauritanie, un pays d'Afrique subsaharienne où le chômage dépasse les 80 % et où 65 % de la population a moins de 15 ans. J'ai appréhendé la seconde réalité après mon arrivée en France pour poursuivre mes études de mathématiques et d'intelligence artificielle, à l'École Centrale Paris et à l'École Normale Supérieure. Ce contraste a clarifié ma vocation.

J'ai créé HrFlow.ai pour construire une SuperIntelligence de Recrutement sûre, qui servira d'infrastructure pour l'avenir de l'emploi : aider les recruteurs à prendre de meilleures décisions rapides à grande échelle, tout en démocratisant l'accès aux opportunités là où elles demeurent inaccessibles. Notre mission est de contribuer à façonner, aux côtés des acteurs de l'emploi, un marché du travail plus fluide, plus équitable et mieux à même de connecter le potentiel humain à de véritables opportunités économiques. »

Mouhidine Seiv, Fondateur & PDG de HrFlow.ai

« Chez 115K, nous sommes convaincus du rôle clé que HrFlow.ai joue dans la transformation des ressources humaines. Grâce à une technologie à l'état de l'art et une approche API-first, la plateforme permet de structurer et d'activer la donnée RH à grande échelle, s'imposant ainsi comme une brique essentielle des écosystèmes RH modernes. »

Armelle de Tinguy, Managing Partner 115K

« Chez Emtech, nous sommes particulièrement fiers de soutenir des fondateurs issus de la diaspora qui construisent des leaders technologiques globaux tout en créant de la valeur localement. HrFlow.ai en est une illustration forte. »

Meriem Zairi Tlemçani, Managing Partner EmTech VC

« HrFlow.ai construit une infrastructure data et IA critique pour l'écosystème RH, en transformant des données fragmentées en une couche exploitable à grande échelle. Ce positionnement crée un avantage structurel fort et illustre notre conviction que les prochaines plateformes technologiques majeures seront façonnées par ces dynamiques hybrides entre excellence globale et ancrage régional. »

Sidi Mohamed Zakraoui, Partner EmTech VC

À propos de 115K

115K, le fonds de VC de La Banque Postale, est expert des services financiers en France et en Europe: L'équipe investit de façon ciblée sur les thématiques FinTech, AssurTech, IA, Cybersécurité. Avec 150M€ d'AUM, 115K entre en Seed, Série A et Série B et se positionne en actionnaire minoritaire actif, avec une vision long-terme et une structure evergreen.

115K est un CVC de nouvelle génération : une expertise VC tier 1 axée sur la performance financière et l'accompagnement opérationnel, combinée à la force d'un grand Groupe. Les startups bénéficient d'un accès privilégié à l'écosystème La Banque Postale - 12e bancassureur européen -, ses filiales (CNP Assurances, LBP AM...), et à l'ensemble du groupe La Poste.

Depuis 2022, 16 investissements réalisés font de 115K l'un des fonds les plus actifs du marché sur les services financiers en Europe, parmi lesquels GarantMe, Continuity, Seyna, Seclab, Skarlett.

Plus d'informations sur : www.115k.fr

À propos de EmergingTech Ventures

Emtech est une société de gestion disposant de plus de 60M$ d'actifs sous gestion (AUM), investissant en pre Series A et Series A dans des deeptechs et startups B2B à forte intensité technologique, notamment en enterprise software and services, IA, data infrastructure, fintech et climate tech.

La firme accompagne des fondateurs construisant des actifs technologiques différenciants et défensibles, avec une ambition globale, en particulier à l'intersection des marchés émergents et des dynamiques diasporiques.

Emtech se positionne comme un actionnaire minoritaire actif, combinant une approche hands-on avec un accès à un réseau international d'opérateurs, de talents et de partenaires stratégiques.

Plus d'informations : www.emtechvc.com

Contact Presse

Maxime Colombet, Head of Marketing

[email protected]

SOURCE: HrFlow.ai