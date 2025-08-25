گوئی گانگ، چین، 23 اگست 2025ء/سنہوا-ایشیانیٹ/–- گوئی گانگ کی 15 ویں لوٹس کلچر سیریز کا آغازحال ہی میں، گوانگسی کے گوئگانگ میں ہوا۔ جولائی سے، شہر میں متعدد سرگرمیاں شروع ہیں جو اکتوبر تک جاری رہیں گی، جن میں تھیٹر پرفارمنس، شاعری کے مقابلے، اور ”ٹاپ لوٹس دیکھنے والے مقامات” کا انتخاب شامل ہے تاکہ گوئی گانگ میں سیاحت کی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔
گوئی گانگ شہر کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ نے نوٹ کیا کہ غیر معمولی ماحولیاتی طاقتوں سے مالا مال، گوئی گانگ – ایک قومی جنگلاتی سیاحت کا مظاہرہ کرنے والا شہر اور ثقافتی اور سیاحتی کھپت کے لئے ایک قومی پائلٹ ہے۔ گوانگ ڈونگ – ہانگ کانگ – مکاؤ گریٹر بے ایریا اور آسیان کی خدمت کرنے والا ایک ماحولیاتی سیاحتی مقام تعمیر کر رہا ہے، جس کے مرکز میں ”تین پہاڑ، ایک گورج، ایک ثقافت” ہے۔ اس میں اب 52 قومی ہیں اے لیول کے سیاحتی مقامات، 37 دیہی سیاحتی علاقوں کو فور اسٹار یا اس سے اوپر درجہ دیا گیا ہے، اور 17 تھیم والے سیاحتی کیمپ، جبکہ اس کا برانڈ ”کیمپنگ پیراڈائز، کیئر فری گوئیگانگ” کو بڑھتی ہوئی پذیرائی مل رہی ہے۔ اس سال کی پہلی ششماہی میں، گوئیگانگ نے 32.0634 ملین سیاحوں کی میزبانی کی، جس سے سیاحت کی آمدنی میں 30.121 بلین یوآن حاصل ہوئے، اور سال بہ سال بالترتیب 12.88٪ اور 13.87٪ اضافہ ہوا۔
گوئی گانگ اچھی طرح جانتا ہے کہ ”سیاحوں کی آمد اور برقرار رہنے سے شہری ترقی کو فروغ ملتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی اور واقعات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس سال ”ولیج باسکٹ بال ایسوسی ایشن” کے گوانگسی ڈویژن نے 15 ویں قومی کھیلوں کے باسکٹ بال کوالیفائرز، ”ڈوین فٹ بال کارنیوال” اور ”گینگرین گینگے کنسرٹ” کی میزبانی کے ساتھ ساتھ ”کھیلوں کے شہر، تفریح کے دارالحکومت” کے طور پر اس کی ساکھ کو برقرار رکھنے میں مدد کی۔
”ڈوین فٹ بال کارنیوال” نے 1.83 بلین شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس نے گوئی گانگ کو ڈوین کے شہر کو تلاش کی درجہ بندی میں ٹاپ 3 میں پہنچا دیا۔ ”3 مارچ” فیسٹیول کے دوران، شہر میں سیاحوں کی آمد اور سیاحت کی آمدنی میں بالترتیب 18 فیصد اور 18.9 فیصد سال بہ سال اضافہ ہوا۔ نیشنل گیمز باسکٹ بال کوالیفائرز کے دوران متعلقہ خبروں نے تقریبا 36.74 ملین ویوز حاصل کیے، گنگبی ضلع میں کوٹہ کنٹرول ہوٹلوں میں قیام کرنے والے مہمانوں کی تعداد میں سال بہ سال 29.17 فیصد اضافہ ہوا اور آس پاس کی کھپت میں اضافہ ہوا۔ ”ایک روزہ ایونٹ کی حاضری، کثیر روزہ قیام” کا اثر واضح ہو گیا ہے، اور ”پرفارمنس اور تقریبات کے ذریعے گوئی گانگ کی تلاش” کا برانڈ اثر بڑھتا جا رہا ہے.
گوئی گانگ سٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ نے متعارف کرایا کہ اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لئے، گوئی گانگ ثقافتی اور سیاحتی صنعت کے لئے اپنی تین سالہ بھرپور مہم کو آگے بڑھا رہا ہے۔ سال کی پہلی ششماہی میں، صحت اور ثقافتی سیاحت کے 22 نئے منصوبوں پر دستخط کیے گئے تھے، جس میں مجموعی طور پر 2.401 بلین یوآن کی سرمایہ کاری شامل تھی۔ 42 اہم ثقافتی اور سیاحتی منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جن میں سے 20 نئے شروع ہوئے اور 13 مکمل ہوئے۔ دریں اثنا، یہ فعال طور پر ”ثقافت-سیاحت + مصنوعی ذہانت” کی مربوط ترقی کو فروغ دے ر رہا ہے. جولائی کے اوائل میں، پنگنان کاؤنٹی میوزیم میں مصنوعی ذہانت کی ترجمانی سروس کا آغاز کیا گیا تھا، جو گوئی گانگ کی ”ثقافت – سیاحت + اے آئی” کی کوشش میں ایک ٹھوس قدم ہے۔
موسم گرما کے عروج پر، گوئی گانگ کی 15 ویں لوٹس کلچر سیریز کی شاندار نقاب کشائی کی گئی۔ ایک بار پھر، یہ ہزاروں سال پرانا ”لوٹس سٹی” ایک گرم جوش دعوت نظارہ دیتا ہے: ”دو ہزار سال سے خوشبودار، میں صرف آپ کا انتظار کر رہا ہوں!” ماحولیاتی مقامات کی سیر سے لے کر متحرک واقعات تک، کیمپنگ جنت سے لے کر اسمارٹ تجربات تک، گیگانگ ایک نیا ثقافتی اور سیاحتی منظر نامہ تیار کر رہا ہے جہاں روایت جدیدیت سے ملتی ہے، جو ایک ترقی پذیر نئے مرکز کے طور پر ابھر رہی ہے۔
ماخذ: گوئی گانگ شہر کا پبلسٹی ڈپارٹمنٹ