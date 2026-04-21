سنگاپور – Media OutReach Newswire – 21 اپریل 2026 – ایشیا پیسیفک کی پہلی اور واحد عالمی نیوزوائر سروس، میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر نے محترمہ پامیلہ پھوا کو مینیجنگ پارٹنر، جنوب مشرقی ایشیا تعینات کر دیا ہے۔ یہ نیا لیڈرشپ منصب کمپنی کی سنگاپور، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، انڈونیشیا اور فلپائن میں ترقی کو تیز کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ اس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیا کے برانڈز کی بڑھتی ہوئی اس ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے جو عالمی مارکیٹوں میں اپنی کارپوریٹ ساکھ اور برانڈ پر اعتماد کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں
پامیلہ پبلک ریلیشن اور کمیونیکیشن کے شعبے میں 20 سال سے زائد کا تجربہ رکھتی ہیں۔ میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر کی عالمی پریس ریلیز ڈسٹری بیوشن سروس کے استعمال کے دوران، انہوں نے اس پلیٹ فارم کی بنیادی پیشکش کو قریب سے سمجھا، جس میں مستند میڈیا پلیٹ فارمز پر خبروں کی یقینی اشاعت، ایک خصوصی بین الاقوامی میڈیا ڈیٹابیس کے ذریعے 200,000 سے زائد حقیقی صحافیوں اور ایڈیٹرز تک براہِ راست رسائی حاصل کر کے earned میڈیا کوریج حاصل کرنا، ریلیز کے بعد اندرونی ڈیٹا پر مبنی رپورٹس، اور سی-سوٹ کے لیے تیار کردہ جدید پی آر کیمپین انٹیلیجنس رپورٹس شامل ہیں، جو کلائنٹس کو مواصلاتی اثرات کی واضح اور قابلِ پیمائش تصویر فراہم کرتی ہیں۔
پامیلہ نے کہا، “میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر نے واقعی اس انداز کو بدل دیا ہے جس کے ذریعے برانڈز اپنی مقامی مارکیٹوں سے باہر رابطہ کرتے ہیں، صحافیوں تک رسائی حاصل کر کے سرحد پار میڈیا تعلقات قائم کرتے ہیں اور earned میڈیا کوریج حاصل کرتے ہیں۔ مستند اور اعلیٰ ڈومین ٹرسٹ رکھنے والی نیوز سائٹس پر لفظ بہ لفظ اشاعت کی ضمانت دینے کی صلاحیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اہم پیغامات اُن اے آئی ماڈلز کے ذریعے بھی حوالہ بنیں جو آج دنیا میں برانڈز کی دریافت کے انداز کو تشکیل دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کی اس وقت پی آر، کمیونیکیشنز اور مارکیٹنگ کے ماہرین کو اشد ضرورت ہے۔”
انہوں نے مزید کہا، “حقیقی نیوز سائٹس پر خبروں کی یقینی اشاعت کے ساتھ، مہم کے کلیدی پیغامات کی ترسیل پر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے تاکہ پی آر کے اثر کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ معیاری earned میڈیا کوریج بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں اس نیوزوائر سروس سے متاثر ہوں جو جنوب مشرقی ایشیا کی پرعزم کمپنیوں اور اسٹریٹجک کمیونیکیٹرز کے لیے ایک اہم شراکت دار کے طور پر خطے کی ترقی کو مؤثر انداز میں پیش کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔”
یہ تقرری حال ہی میں محترمہ کِٹی لی کو مینیجنگ پارٹنر، گریٹر چائنا مقرر کئے جانے کے بعد سامنے آئی ہے، جو میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر کی اس اسٹریٹجک حکمتِ عملی کی عکاس ہے جس کا مقصد ایشیائی برانڈز، کمپنیوں اور حکومتوں کو عالمی صحافیوں اور ناظرین سے منسلک کرنا ہے
ایسٹ ٹو گلوبل” بیانیے کو SEO، GEO، AI حوالہ جات اور Earned میڈیا کے ذریعے تقویت دینا ہے
جنوب مشرقی ایشیا ایک نئی نسل کے ایسے برانڈز کو جنم دے رہا ہے جو علاقائی سطح پر پُراعتماد اور عالمی سطح پر بلند عزائم رکھتے ہیں۔ اسی دوران، گریٹر چائنا اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے مضبوط ہوتے روابط “ایسٹ ٹو ایسٹ” مواصلات میں تیزی لا رہے ہیں، جبکہ “ایسٹ ٹو گلوبل” توسیع بھی بڑھ رہی ہے۔
میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر کی بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر محترمہ جینیفر کوک نے کہا: “ہم ایک ساختی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں جہاں ایشیا تیزی سے عالمی جدت کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ایشیائی برانڈز جنوب مشرقی ایشیا، آسیان، ایشیا پیسیفک اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں اپنے کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں۔ میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر کا جامع پی آر اور مواصلاتی حل ان برانڈز کی معاونت پر مرکوز ہے تاکہ وہ ایسا کارپوریٹ اور برانڈ پیغام تیار کریں جو صحافیوں، ایڈیٹرز، سرمایہ کاروں اور صارفین کے ساتھ اعتماد قائم کرے۔”
اے آئی حوالہ جات کی اہمیت کو مدِنظر رکھتے ہوئے، میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر نے حال ہی میں JSON-LD (جاوا اسکرپٹ آبجیکٹ نوٹیشن برائے لنکڈ ڈیٹا) اسکیما مارک اپ متعارف کرایا ہے تاکہ کلائنٹس کی پریس ریلیز کے تکنیکی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکے اور اے آئی میں ان کی مرئیت کو مؤثر بنایا جا سکے۔ کمپنی اپنی پریس ریلیز تقسیم نیٹ ورک، ورک فلو اور پوسٹ ریلیز رپورٹنگ میں اے آئی کے استعمال کو مسلسل فروغ دے رہی ہے۔
چونکہ اے آئی الگورتھمز حقیقی میڈیا پر شائع ہونے والی خبروں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اس لیے میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر کی جانب سے خبروں کی یقینی اشاعت اے آئی کے ذریعے دریافت کو ممکن بناتی ہے۔ سنگاپور اور ایشیا پیسیفک میں اس کے شراکت دار میڈیا پلیٹ فارمز میں ایشیا نیوز نیٹ ورک (ANN)، AsiaOne، CNA، Vulcan Post، MoneyFM89.3، Malay Mail، The Sun Daily، Dagang News، MySinchew، Vietnam News، Vietnam Plus اور The Manila Times سمیت دیگر شامل ہیں۔
جینیفر نے مزید کہا کہ “ایشیا پیسیفک، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ، لاطینی امریکہ، مشرقِ وسطیٰ اور افریقہ پر محیط عالمی پریس ریلیز تقسیم نیٹ ورک کے ساتھ، ہم منفرد طور پر اس قابل ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا کی کمپنیوں اور حکومتوں کو عالمی سطح پر پائیدار برانڈ ویلیو اور اعتماد قائم کرنے میں مدد فراہم کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ پامیلہ ہماری ٹیم میں شامل ہوئی ہیں تاکہ ہمارے کلائنٹس ہماری منفرد صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی سطح پر SEO، GEO اور earned میڈیا کو مؤثر انداز میں استعمال کر سکیں۔”
سینئر مینجمنٹ میں شمولیت سے قبل، پامیلہ نے گزشتہ آٹھ برسوں میں Ruder Finn، Ogilvy PR اور Omnicom PR Group جیسی معروف کنسلٹنسیز میں اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں ۔ قبل ازیں وہ HK Express ایئرلائن میں مارکیٹنگ اور PR کی سربراہ رہ چکی ہیں، جبکہ Scoot (SIA گروپ کے تحت) میں کمیونیکیشنز اور گیسٹ ریلیشنز کی قیادت بھی کر چکی ہیں۔
میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر کے بارے میں
میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر ایشیا پیسیفک کی پہلی عالمی نیوزوائر سروس ہے، جو خطے اور دنیا بھر میں کارپوریشنز، ایجنسیز اور حکومتوں کے میڈیا اور PR پیشہ ور افراد کے لیے ایک قابلِ اعتماد شراکت دار کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔
2009 میں پی آر انڈسٹری کی نمائندگی کے عزم کے ساتھ قائم ہونے والی میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر جدید اور اے آئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پریس ریلیز کی تقسیم اور رپورٹنگ کے انداز کو نئی شکل دے رہی ہے۔ ڈیٹا بصیرت اور پی آر کیمپین انٹیلیجنس کے ذریعے، یہ پی آر ماہرین کے لیے مکمل مواصلاتی حل فراہم کرتی ہے۔
200,000 سے زائد صحافیوں اور ایڈیٹرز کے عالمی نیٹ ورک، 70,000 سے زائد میڈیا پلیٹ فارمز، 1,500 میڈیا پارٹنرز اور 40 سے زائد زبانوں کی معاونت کے ساتھ، میڈیا آؤٹ ریچ نیوزوائر واحد نیوزوائر ہے جو حقیقی نیوز ویب سائٹس پر لفظ بہ لفظ اشاعت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ مستند میڈیا پر شائع ہونے والی پریس ریلیزز سرچ انجنز اور اے آئی ماڈلز کے لیے قابلِ اعتماد ہوتی ہیں، جو SEO اور اے آئی سرچ GEO دونوں کو تقویت دیتی ہیں اور برانڈز کو LLM حوالہ جات میں نمایاں کرتی ہیں۔
ان کا ہیڈکوارٹر ہانگ کانگ میں واقع ہے، جبکہ دفاتر چین، سنگاپور، جاپان، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور تائیوان میں موجود ہیں۔ اس کا عالمی پریس ریلیز تقسیم نیٹ ورک ایشیا پیسیفک، آسیان، جنوب مشرقی ایشیا، امریکہ، کینیڈا، جنوبی و لاطینی امریکہ، یورپ، مشرقِ وسطیٰ اور افریقہ تک پھیلا ہوا ہے۔
